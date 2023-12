Entflohener Häftling beteuert im Fluchtfall seine Unschuld

By

In einer überraschenden Wendung der Ereignisse bekannte sich Johnifer Barnwell, die zu der Gruppe von vier kürzlich wieder gefangenen Insassen nach ihrer waghalsigen Flucht aus dem Gefängnis von Bibb County gehörte, während seiner Anklage auf „nicht schuldig“.

Barnwell, der wegen einer einzigen Flucht aus der Haft angeklagt wurde, wird beschuldigt, die Flucht aus dem LEC von Bibb County am 16. Oktober inszeniert zu haben. Zum Zeitpunkt der Flucht wurde Barnwell wegen Verschwörung zum Besitz von Drogen mit der Absicht, diese zu verteilen, festgehalten, darunter Fentanyl, Meth und Heroin, sowie wegen Anklage wegen Besitzes mit der Absicht, Fentanyl, Meth, Heroin und Kokain zu verteilen und Kokainbase.

Während die Beweise gegen Barnwell zunächst überwältigend schienen, behauptet seine Verteidigung, dass ihr Mandant keinerlei Fehlverhalten begangen habe und zu Unrecht in die Flucht verwickelt gewesen sei. Sie argumentieren, dass Barnwell einfach zur falschen Zeit am falschen Ort war und nicht an der Planung oder Durchführung des Jailbreaks beteiligt war.

In einer dramatischen Szene im Gerichtssaal beteuerte Barnwell seine Unschuld und drückte tiefe Reue für die Tortur aus, die sich abspielte. Er versicherte dem Richter, dass er nicht die Absicht habe, der Haft zu entkommen, und dass er sich im Vorfeld des Vorfalls an die Gefängnisprotokolle gehalten habe.

Die Staatsanwälte präsentieren jedoch eine andere Darstellung, die auf Augenzeugenberichten und physischen Beweisen basiert. Sie behaupten, dass Barnwell eine entscheidende Rolle bei der Organisation der Flucht gespielt und seine Verbindungen innerhalb der kriminellen Unterwelt genutzt habe, um den Plan auszuführen.

Im weiteren Verlauf des Prozesses bleibt abzuwarten, ob Barnwells Unschuldsbekenntnis Bestand hat und ob weitere Beweise vorgelegt werden, die neues Licht auf seine mutmaßliche Beteiligung am Gefängnisausbruch werfen könnten.

