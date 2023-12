Entdecken Sie den aufregenden neuen Escape Room im Escape Simulator: Among Us DLC

Escape Simulator hat gerade seinen mit Spannung erwarteten Among Us DLC veröffentlicht, der dem beliebten Ego-Puzzlespiel ein aufregendes neues Escape-Room-Erlebnis bietet. Sammeln Sie Ihre Freunde und bereiten Sie sich darauf vor, Ihre Teamarbeit und Problemlösungsfähigkeiten auf die Probe zu stellen, während Sie durch den Escape Room „Mini Skeld“ navigieren, der vom legendären Raumschiff aus dem erfolgreichen Online-Multiplayer-Spiel „Among Us“ inspiriert ist.

In diesem immersiven DLC finden Sie und Ihre Crewmitglieder sich auf der Mini Skeld wieder, einem Raumschiff voller Geheimnisse und Hindernisse. Ihr Ziel ist es, gemeinsam eine Reihe komplizierter Rätsel zu lösen, versteckte Hinweise aufzudecken und schließlich einen Fluchtweg zu finden, bevor die Zeit abläuft. Aber Vorsicht, der Among Us DLC bringt eine spannende Wendung – einer von euch könnte sich als Betrüger entpuppen!

Während Sie die Räume und Flure des Raumschiffs erkunden, müssen Sie wachsam bleiben und niemandem vertrauen. Zusammenarbeit ist von entscheidender Bedeutung, wenn Sie kryptische Nachrichten entschlüsseln, Schlösser entschlüsseln und die Geheimnisse des Schiffes lüften. Wirst du deinen Freunden vertrauen können oder wird jemand das Team verraten und die Mission sabotieren?

Der Among Us DLC für Escape Simulator ist jetzt auf Steam verfügbar und bietet Spielern die Möglichkeit, in ein noch nie dagewesenes, immersives Escape-Room-Erlebnis einzutauchen. Egal, ob Sie ein Fan des Originalspiels „Among Us“ sind oder ein Puzzle-Enthusiast auf der Suche nach einer neuen Herausforderung sind, dieser DLC bietet mit Sicherheit stundenlange, spannende Unterhaltung.

Stellen Sie Ihr Team zusammen, stellen Sie Ihre detektivischen Fähigkeiten auf die Probe und beginnen Sie Ihre Reise durch den Fluchtraum The Mini Skeld im aufregenden Among Us DLC von Escape Simulator. Können Sie die Wahrheit ans Licht bringen und fliehen, oder wird es dem Betrüger gelingen, Ihre Mission zunichte zu machen? Das Schicksal Ihrer Crew liegt in Ihren Händen.