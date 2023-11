Érudit: Stärkung der französischsprachigen Forschung und Open Access

Die Gründung von Érudit geht auf die Forschung von Guylaine Beaudry zurück, einer Doktorandin der Informationswissenschaft an der Universität Montreal. Beaudry erkannte, dass es keinen Fernzugriff auf wissenschaftliche Zeitschriften aus Quebec gibt, und brachte mit seinen Bemühungen Érudit ins Leben – eine Infrastruktur, die sich seitdem zu einem Forschungszentrum entwickelt hat. Tanja Niemann, die Generaldirektorin von Érudit, beschreibt es als „nicht nur ein Produktionsprojekt, sondern eine wesentliche Forschungsinfrastruktur“.

Érudit war ursprünglich eine Plattform für fünf Zeitschriften der University of Montreal Press und hat seit seinen Anfängen einen langen Weg zurückgelegt. Sein Fokus geht über die bloße Online-Bereitstellung von Texten hinaus; Es stellt sicher, dass die Formate indiziert und auf verschiedenen Geräten lesbar sind. „Wir fühlen uns für die Zukunft gerüstet, da wir in den letzten 25 Jahren ein solides Fundament und eine klare Vision geschaffen haben“, sagt Niemann.

Aufgrund des wachsenden Interesses an seinen Dienstleistungen erweiterte Érudit sein Angebot durch Partnerschaften mit anderen Zeitschriften und Universitäten. Im Jahr 2004 wurde ein Konsortium zwischen der University of Montreal, der Laval University und der University of Quebec in Montreal gegründet, um die Produktion von Forschungszeitschriften aus Quebec zu unterstützen. Im Laufe der Jahre hat sich Érudit kontinuierlich weiterentwickelt und 2017 seine vierte Version auf den Markt gebracht. „Da sich das technologische Umfeld verändert, müssen wir uns ständig verbessern, um die Indexierung und Zugänglichkeit zu verbessern“, bemerkt Gwendal Henry, Kommunikationsberaterin bei Érudit. Jedes Jahr kommen 10,000 neue Artikel und historische Aufzeichnungen zur Sammlung von Érudit hinzu.

Von der Canadian Foundation for Innovation als eine der wichtigsten kanadischen Infrastrukturen angesehen, nimmt Érudit eine entscheidende Position im Bereich der geisteswissenschaftlichen Forschung ein. „Text wird in den Geisteswissenschaften zum Forschungsgegenstand“, erklärt Niemann. Gemeinsam mit seinen Partnern hat Érudit ein verwertbares Textkorpus erstellt, das über Calcul Québec zugänglich ist.

### FAQ

**Was ist Érudit?**

Érudit ist eine Forschungsinfrastruktur, die Fernzugriff auf wissenschaftliche Zeitschriften aus Quebec ermöglicht. Es hat sich zu einer wichtigen Plattform für die französischsprachige Forschung in Kanada entwickelt und verfügt über eine umfangreiche Sammlung von Artikeln und historischen Aufzeichnungen.

**Wie unterstützt Érudit die Forschung?**

Érudit macht Forschungsartikel nicht nur zugänglich, sondern stellt auch sicher, dass ihre Formate auf verschiedenen Geräten indexierbar und lesbar sind. Die Plattform verbessert weiterhin ihre technologischen Fähigkeiten, um die Referenzierung und Zugänglichkeit zu verbessern.

**Wie leistet Érudit einen Beitrag zur wissenschaftlichen Gemeinschaft?**

Érudit spielt eine entscheidende Rolle bei der Stabilisierung und Aufrechterhaltung der Arbeit kleiner, unabhängiger Zeitschriften in der französischsprachigen Gemeinschaft. Die Zusammenarbeit mit Universitätsbibliotheken und anderen Interessengruppen trägt dazu bei, die Vitalität dieser Zeitschriften zu erhalten.

**Wie stellt Érudit den offenen Zugang sicher?**

Ungefähr 97 % der auf Érudit gehosteten Texte sind frei zugänglich. Für die restlichen 3 % ist ein Bibliotheksabonnement erforderlich, sodass die Mittel zur Deckung der Betriebskosten der Zeitschriften umgeleitet werden können.

**Wie sieht die Zukunft von Érudit aus?**

Ziel von Érudit ist es, seinen Einfluss über die Region Quebec hinaus auszudehnen und eine nationale Plattform für geistes- und sozialwissenschaftliche Zeitschriften in ganz Kanada zu werden. Ziel ist die Stärkung unabhängiger Open-Access-Publikationen durch die Bündelung ähnlicher Initiativen.

## Fazit

In den letzten 25 Jahren hat sich Érudit zu einem wichtigen Forschungszentrum entwickelt, das die französischsprachige Forschung stärkt und Open Access fördert. Durch die Bereitstellung zuverlässiger und frei zugänglicher Inhalte verstärkt Érudit die Sichtbarkeit und Wirkung wissenschaftlicher Zeitschriften aus Quebec auf der ganzen Welt. Mit einem unerschütterlichen Engagement für die Unterstützung lokaler Zeitschriften und Gemeinschaften ist Érudit bestrebt, sicherzustellen, dass die Zeitschriftenteams mit öffentlichen Mitteln für ihre wertvollen Beiträge angemessen entlohnt werden und so die Produktion hochwertiger Forschung gefördert wird.