Das junge Wunderkind der Gitarre erobert TikTok und Instagram im Sturm

Zusammenfassung: Coen Krysiak, ein 7-jähriger Gitarrist, ist über Nacht zu einer Sensation geworden, nachdem er auf TikTok und Instagram ein Video gepostet hat, in dem er und sein Vater einen Metallica-Song spielen. Das Video wurde in nur 40 Stunden über 48 Millionen Mal aufgerufen und überraschte damit sogar seinen Vater Ryan Krysiak, der die Social-Media-Konten verwaltet. Coens musikalisches Talent zeigte sich schon in jungen Jahren, und schon allein durch das Anhören von Liedern lernte er, Gitarre zu spielen. Seine perfekte Tonhöhe und sein Gehör für Musik beeindruckten sogar seinen Vater, der selbst Musiker ist. Coens Schwester Quinn ist ebenfalls musikalisch begabt und kann Bass spielen. Obwohl Coen nur 15 Minuten am Tag trainiert, schafft er es, das Publikum mit seinen beeindruckenden Darbietungen zu fesseln. Seine Videos auf TikTok und Instagram haben große Aufmerksamkeit erregt, da sich die Plattformen ideal für die Präsentation kürzerer Musikstücke eignen. Trotz seines plötzlichen Ruhms bleibt Coen bescheiden und konzentriert sich darauf, seiner Leidenschaft für die Musik nachzugehen.

