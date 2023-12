Fortnite stellt ein von Lego inspiriertes Bastelspiel vor und legt damit den Grundstein für die Erweiterung

Fortnite durchläuft einen bedeutenden Wandel, um mehr als nur ein Battle-Royale-Spiel zu werden. Um Fortnite in eine Plattform zu verwandeln, hat das Spiel ein neues, von Lego inspiriertes Crafting-Spiel veröffentlicht, das im Fortnite-Universum verfügbar ist. Dies markiert den Beginn einer neuen Ära für Fortnite, da es darauf abzielt, ein Gaming-Ökosystem mit vielfältigen Erlebnissen zu schaffen.

Das Lego Fortnite-Spiel ist ein Survival-Crafting-Spiel, das an Minecraft erinnert. Anstatt jedoch ein separates Spiel herunterzuladen, können Spieler direkt über das Fortnite-Menü darauf zugreifen. Das Spiel bietet eine große, prozedural generierte Karte, die 19-mal größer ist als die Battle-Royale-Insel. Spieler können zwischen einem Kreativmodus wählen, in dem sie alles bauen können, was sie sich wünschen, oder einem Überlebensmodus, in dem sie sich Herausforderungen wie Hunger und extremer Hitze stellen müssen.

Das Besondere an dieser Zusammenarbeit ist, dass Lego Fortnite nicht das einzige Spiel ist, das zu Fortnite kommt. Zwei weitere Spiele, Rocket Racing und Fortnite Festival, sollen diese Woche erscheinen. Epic Games, der Entwickler von Fortnite, stellt sich Fortnite als eine Plattform vor, die eine breite Palette von Spielen hosten kann, ähnlich wie Roblox, aber mit strengeren Kontrollen.

In einem Interview mit The Verge erklärte Saxs Persson, Executive Vice President von Epic, dass die Lego-Zusammenarbeit dazu beiträgt, den Grundstein für mehrere Elemente innerhalb des Fortnite-Ökosystems zu legen. Eines dieser Elemente ist der Aufbau eines Metaversums, eines virtuellen Raums mit dauerhaften Identitäten. Durch die Einbeziehung von Lego-Minifiguren können Spieler verschiedene Rollen innerhalb des Metaversums übernehmen und so das Gesamterlebnis verbessern.

Ein weiterer entscheidender Aspekt ist die Altersfreigabe. Epic hat Alterseinstufungen für alle Erlebnisse in Fortnite eingeführt, auch für die von Benutzern erstellten. Die Lego-Zusammenarbeit zeigt die Vielseitigkeit von Fortnite als Plattform für alle Altersgruppen und gibt Eltern die Kontrolle über die Inhalte, auf die ihre Kinder zugreifen können.

Darüber hinaus beabsichtigt Epic, das Fortnite Creative-Ökosystem zu erweitern und Entwicklern die Möglichkeit zu geben, ihre eigenen Erfahrungen innerhalb des Spiels zu entwickeln. Ihre Partnerschaft mit Lego umfasst die Erstellung digitaler Zwillinge für Lego-Elemente und deren Bereitstellung für Entwickler. Dies erweitert nicht nur das Ökosystem des Spiels, sondern kommt auch den Entwicklern zugute, indem neue Ressourcen und Möglichkeiten geboten werden.

Der Schritt von Fortnite hin zu einer Plattform bedeutet einen mutigen Schritt bei der Neudefinition der Gaming-Landschaft. Mit einer wachsenden Spielesammlung und einem Fokus auf benutzergenerierte Inhalte möchte Fortnite ein breiteres Publikum fesseln und gleichzeitig eine Vielzahl von Erlebnissen in seinem virtuellen Universum bieten.

