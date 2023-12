Epic Games Store kündigt aufregendes Angebot an kostenlosen Spielen an

By

Zusammenfassung: Der Epic Games Store hat sein neuestes Sortiment an kostenlosen Spielen vorgestellt und bietet Spielern ein Wochenende voller Unterhaltung. Zusätzlich zu den beiden beliebten Titeln, die jetzt erhältlich sind, hat die Plattform auch eine große Überraschung für die kommende Weihnachtszeit angekündigt.

GigaBash: Ein monströses Multiplayer-Arena-Spiel

Eines der kostenlosen Spiele, die vom 7. bis 13. Dezember im Epic Games Store erhältlich sind, ist GigaBash. GigaBash wurde von Passion Republic Games entwickelt und ist ein Multiplayer-Arena-Kampfspiel, bei dem Spieler Kaijus steuern können – riesige Monster, die von klassischen Kaijū-Filmen inspiriert sind. Das Spiel verfügt über zerstörbare Umgebungen, die es den Spielern ermöglichen, leichte und schwere Angriffe auszuführen, einzigartige Spezialbewegungen auszuführen, auszuweichen, Luftangriffe auszuführen und sogar Gebäude und Gegenstände auf ihre Gegner zu werfen. Wenn Spieler ihren Gegnern Schaden zufügen, sammeln sie Giga-Energie und verwandeln ihren Kaiju schließlich in ein stärkeres und größeres Monster der Klasse „S“. Dieses Spiel ist perfekt für Godzilla-Fans.

Vorgänger: Ein rasantes Actionspiel

Das andere kostenlose Spiel im Epic Games Store diese Woche ist Predecessor, entwickelt und veröffentlicht von Omeda Studios. Predecessor kombiniert Elemente des MOBA- und FPS-Gameplays und bietet intensive Action und eine Vielzahl von Charakteren, jeder mit seinen eigenen einzigartigen Fähigkeiten und Rollen. Spieler können zwischen Helden wie Gideon, Howitzer und Kallari wählen, die jeweils über unterschiedliche Fähigkeiten verfügen, die von magischen Kräften bis hin zu physischen Angriffen reichen. Das Spiel legt Wert auf strategisches Gameplay und die Beherrschung der Charaktere, wobei die Spieler je nach gewähltem Charakter verschiedene Rollen wie Midlane, Jungle oder Support übernehmen können.

Die Rückkehr des Adventskalenders: Eine Mega-Überraschung

Epic Games bringt seinen Adventskalender zurück und Fans können damit rechnen, dass in etwas mehr als 5 Tagen ein Mystery-Spiel enthüllt wird. Letztes Jahr bescherte Epic Games den Spielern während der Weihnachtszeit 15 Tage lang jeden Tag ein neues Spiel. Wird es noch weitere Spiele geben? Es scheint auf jeden Fall wahrscheinlich. Seien Sie gespannt auf weitere spannende Ankündigungen von Epic Games, die Spieler weiterhin mit kostenlosen Angeboten im Epic Games Store begeistern.

