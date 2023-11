Googles Kartellverfahren: Untersuchung des Kampfes mit Epic Games

In einem laufenden Kartellverfahren soll Epic Games Inc., der Entwickler des äußerst beliebten Videospiels „Fortnite“, seine Argumente gegen die angeblich restriktiven Praktiken des Google Play Store vorbringen. Der Prozess, der voraussichtlich mehrere Wochen dauern wird, begann am 6. November.

Epic Games wirft Google vor, Konkurrenten den direkten Vertrieb ihrer Apps zu verbieten und stattdessen deren Aufnahme in den Google Play Store vorzuschreiben. Laut Tim Sweeney, CEO von Epic Games, schränkt dieser Ansatz die Freiheit von Verbrauchern und Entwicklern ein und führt Monopolsteuern und Gebühren ein, die die Preise in die Höhe treiben. Sweeney behauptet, dass die Google-Gebühren die Preise für In-App-Transaktionen um bis zu 30 % in die Höhe treiben, deutlich mehr als die 3 %, die Zahlungsabwickler in wettbewerbsintensiven Märkten verlangen. Im Gegensatz zur Forderung nach einer finanziellen Entschädigung konzentriert sich die Klage von Epic darauf, Änderungen an den Praktiken von Google voranzutreiben.

Um ihren Fall darzulegen, hat Epic Games eine umfangreiche Zeugenliste zusammengestellt, die prominente Persönlichkeiten wie Sundar Pichai (Geschäftsführer von Google und Alphabet), Ruth Porat (Finanzvorstand von Google und Alphabet) und sogar Andy Rubin (Mit-) umfasst. Gründer des Android-Betriebssystems). Bemerkenswerterweise beleuchtet der Prozess auch die angebliche Zahlung von Anreizen durch Google an Spieleentwickler, damit diese ihre Titel ausschließlich im Play Store behalten. Epic Games behauptet, dass Google betrügerische Taktiken anwendete, indem es Online-Konversationen in Google Chats verlagerte, wo sie anschließend zerstört werden konnten.

Während Wilson White, Vizepräsident für Regierungsangelegenheiten und öffentliche Ordnung bei Google, die Klage als fehlgeleitet und heuchlerisch abweist, bleibt Epic Games seinem Streben nach einem offeneren und gerechteren digitalen Markt standhaft. Der Prozess fällt mit Googles anhaltendem Kartell-Showdown mit dem Justizministerium zusammen, wo ähnliche Vorwürfe des Machtmissbrauchs erhoben werden.

Insgesamt markiert dieser hochriskante Prozess einen bedeutenden Moment im anhaltenden Kampf zwischen Entwicklern und Technologiegiganten, da ihre Praktiken und ihre Marktbeherrschung auf den Prüfstand gestellt werden. Die Ergebnisse dieser Gerichtsverfahren könnten weitreichende Auswirkungen auf die Zukunft des App-Vertriebs, des Wettbewerbs und des Verbraucherwohls haben.

