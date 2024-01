Entschlüsselung der Geheimnisse der Sonne: Eine Geschichte von zwei Sonnenmissionen

Die Sonne, unser nächster Stern, birgt viele Geheimnisse, die Wissenschaftler gerne entschlüsseln möchten. Zwei bahnbrechende Missionen, Indiens Aditya L1 und die Parker Solar Probe der Vereinigten Staaten, führen die Anstrengungen an, die Rätsel unseres Himmelsnachbarn zu entwirren. Während ihre Ziele übereinstimmen, unterscheiden sich ihre Ansätze und Technologien und bieten so einzigartige Perspektiven auf das Verhalten der Sonne und ihre Auswirkungen auf die Erde.

Die Parker Solar Probe, die 2018 im Rahmen der NASA-Mission „Living with a Star“ gestartet wurde, hat zum Ziel, die Atmosphäre der Sonne zu erforschen, um besser zu verstehen, warum ihre äußere Schicht, die sogenannte Korona, heißer ist als ihre Oberfläche, und was die Beschleunigung des Sonnenwinds verursacht. Ausgestattet mit vier Satz Nutzlasten, die den extremen Bedingungen nahe der Sonne standhalten, befindet sich die Sonde auf einer Bahn, die sie siebenmal näher an die Sonne bringt als jede zuvor gestartete Raumsonde. Sie ist durch einen kohlenstoffverbundenen Schutzschild geschützt, der extremen Temperaturen standhält und der Sonde ermöglicht, wertvolle Daten in der intensiven Hitze der Sonne zu sammeln.

Im Gegensatz dazu verfolgt Aditya L1, gestartet von der Indian Space Research Organisation im Jahr 2023, einen anderen Ansatz. An der Lagrange-Punkt 1, an dem die Gravitationskräfte zwischen der Erde und der Sonne im Gleichgewicht sind, bietet Aditya L1 eine sichere Entfernung von der Sonne und gleichzeitig eine kontinuierliche Überwachungsfähigkeit. Ziel ist es, die Korona der Sonne und ihre solare Strahlung zu analysieren, wobei der Schwerpunkt auf dem Verständnis von Sonneneruptionen und ihren Auswirkungen auf den Weltraumwetter liegt. Mit sieben Nutzlasten, die entwickelt wurden, um die äußersten Schichten der Sonne zu studieren, soll Aditya L1 die Vorhersage von Weltraumwetter verbessern und die Risiken von Sonnenstürmen abmildern.

Während die Parker Solar Probe sich in die Korona der Sonne vertieft, um die Vorgänge in der Nähe der Sonnenoberfläche genauer zu betrachten, geht Aditya L1 einen Schritt zurück, um die Sonne aus der Ferne zu beobachten und langfristige Daten über ihr Verhalten zu sammeln. Beide Missionen bieten wertvolle Einblicke in den Einfluss der Sonne auf die Erde, von Auswirkungen auf das Weltraumwetter bis hin zu Effekten auf unsere technologischen und Umweltsysteme.

Während diese Missionen weiterhin Daten sammeln und die Geheimnisse der Sonne entschlüsseln, sind Wissenschaftler bestrebt, die Mysterien zu enthüllen, die in diesem himmlischen Ofen verborgen liegen. Die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Ländern und ihre innovativen Ansätze zur Erforschung der Sonne sind entscheidend, um unser Wissen über die Sonne und ihren Einfluss auf unseren Planeten zu erweitern.

