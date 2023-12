Revolutionierung des Katalysatordesigns durch maschinelles Lernen

Forscher am MIT haben einen bahnbrechenden Ansatz für das Katalysatordesign eingeführt, der maschinelles Lernen nutzt, um die Einschränkungen intuitionsbasierter Methoden zu überwinden. Durch den Einsatz dieser neuen Technik hat das Team am MIT bisher unbekannte Atomkonfigurationen in einem Material entdeckt, das seit drei Jahrzehnten intensiv untersucht wird. Ihre in der Fachzeitschrift Nature Computational Science veröffentlichten Ergebnisse werfen ein Licht auf die Fähigkeit des maschinellen Lernens, detailliertere und genauere Informationen über Katalysatoroberflächen bereitzustellen.

Traditionell war die Charakterisierung von Materialoberflächen ein statischer Prozess, der eine bestimmte Konfiguration aus unzähligen Möglichkeiten untersucht. Im Gegensatz dazu bietet die von den MIT-Forschern entwickelte neue Methode eine Schätzung aller potenziellen Variationen mithilfe eines iterativen maschinellen Lernprozesses. Mit nur wenigen Ab-initio-Berechnungen kann das System Oberflächenenergien über verschiedene Potentiale hinweg vorhersagen und die stabilste Struktur unter verschiedenen äußeren Bedingungen genau bestimmen.

Darüber hinaus macht das Automatic Surface Reconstruction (ASR)-Framework der Forscher die Notwendigkeit manuell ausgewählter Proben zum Trainieren des neuronalen Netzwerks überflüssig. Stattdessen beginnt es mit einem einzigen Beispiel einer makellosen Schnittfläche und nutzt aktives Lernen und Monte-Carlo-Algorithmen, um Standorte für die Probenahme auszuwählen. Mit weniger als 5,000 Ab-initio-Berechnungen kann das ASR-Framework genaue Vorhersagen der Oberflächenenergien liefern, selbst für komplexe Dreikomponentenmaterialien.

Die Implikationen dieser Forschung sind weitreichend. Durch die Erweiterung unseres Verständnisses der Katalysatoroberflächen und ihres Verhaltens unter verschiedenen Bedingungen werden Wissenschaftler besser in die Lage versetzt, Materialien für ein breites Anwendungsspektrum zu entwickeln. Eine dieser Anwendungen ist die Produktion von „grünem“ Wasserstoff als nachhaltige und emissionsfreie Kraftstoffquelle. Darüber hinaus lässt sich dieser innovative Ansatz auf die Untersuchung dynamischer Oberflächeneigenschaften, beispielsweise von Batterieelektroden beim Laden und Entladen, erweitern.

Die Forscher haben ihr Tool AutoSurfRecon zum kostenlosen Download bereitgestellt, sodass Forscher weltweit dieses leistungsstarke Framework für maschinelles Lernen nutzen können. Da das Katalysatordesign effizienter und aufschlussreicher wird, können wir bedeutende Fortschritte in verschiedenen Bereichen wie der Energieerzeugung und der Materialwissenschaft erwarten. Die Ära des intuitionsbasierten Katalysatordesigns weicht einer neuen Ära datengesteuerter Innovation.

Lesen Sie mehr in der Web Story: Revolutionierung des Katalysatordesigns durch maschinelles Lernen