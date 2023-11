Destiny 2 heißt den Weißen Wolf willkommen: Eine neue Welle der Zusammenarbeit

Destiny 2-Spieler, freut euch! Bungie hat gerade eine aufregende Zusammenarbeit mit dem gefeierten Rollenspiel The Witcher 3 von CD Projekt Red angekündigt. Drei neue Rüstungssets bieten den Spielern eine einzigartige Wendung und ermöglichen es Ihnen, den legendären Geralt von Rivia zu verkörpern. Allerdings gibt es einen Haken: Diese neuen Skins kommen zu einer Zeit, in der Destiny 2 den Tiefpunkt seit Jahren erlebt.

In einer Pressemitteilung gab Bungie die Einführung dieser Zusammenarbeit im Spiel bekannt, die mit der Saison des Wunsches am 28. November zusammenfällt. „Wächter können sich mit neuen, von Geralt von Rivia inspirierten Kosmetika in Monstertöter verwandeln“, kündigte Bungie an. Neben Rüstungsornamenten können Spieler auch eine Geisterhülle, ein Schiff, einen Sparrow, ein Emote und einen Finisher erwarten, um das Crossover-Erlebnis abzurunden.

Während die genauen Preisdetails der Rüstungssets noch nicht bekannt gegeben wurden, lag der Preis bei früheren Kooperationen, beispielsweise mit Assassin's Creed, typischerweise bei 20 US-Dollar pro Set. Wenn das Gleiche auch hier zutrifft, können Spieler damit rechnen, 60 US-Dollar für den Erwerb aller drei Sets auszugeben, ohne die Kosten für die Ghost-Hülle und andere Gegenstände einzukalkulieren. Bemerkenswert ist, dass frühere Crossover-Sets nicht mit der Spielwährung gekauft werden konnten, was bedeutet, dass echtes Geld die einzige Möglichkeit ist, sie zu erhalten.

Für Fans der The Witcher-Reihe sind diese neuen Skins zweifellos verlockend. Ihre Einführung hätte jedoch zu keinem schwierigeren Zeitpunkt für Destiny 2 erfolgen können. Das Spiel hat ein turbulentes Jahr hinter sich, das in Bungies Entscheidung, 100 Mitarbeiter zu entlassen, gipfelte, die Umsatzprognosen um 45 Prozent verfehlte und The Final Shape verzögerte Erweiterung um drei Monate. Da die Spielerzahlen auf Steam so niedrig wie nie zuvor sind, hat die bestehende Frustration innerhalb der Community nur zugenommen.

Während wir auf die Saison des Wunsches blicken, die verspricht, ein fünf Jahre altes Destiny 2-Rätsel zu lüften, zeichnen sich Unsicherheiten über die Zukunft des Spiels ab. Das Thema teurer Rüstungssets ist weiterhin ein wunder Punkt für die Community. Um die Unzufriedenheit etwas zu mildern, bot Destiny 2 im vergangenen September eines seiner neuen Rüstungssets kostenlos an. Allerdings wird es, wie Forbes-Autor Paul Tassi betont, zweifellos eine schwierige Aufgabe sein, die Spieler davon zu überzeugen, so kurz nach den Personalentlassungen in eine weitere Zusammenarbeit zu investieren, unabhängig von der optischen Attraktivität der neuen Sets.

FAQ:

1. Wie viel werden die neuen, von Witcher inspirierten Rüstungssets kosten?

Die genauen Preisdetails wurden noch nicht bekannt gegeben, aber basierend auf früheren Kooperationen können Spieler damit rechnen, dass die Sets etwa 20 US-Dollar pro Stück kosten werden.

2. Können die Rüstungssets mit der Spielwährung erworben werden?

Nein, traditionell waren Crossover-Sets nur zum Kauf mit echtem Geld und nicht mit Spielwährung erhältlich.

3. Warum stand Destiny 2 vor Herausforderungen?

Destiny 2 hat ein turbulentes Jahr hinter sich, das Entlassungen, verfehlte Umsatzprognosen und Verzögerungen bei Erweiterungen beinhaltete.

4. Welche Anstrengungen wurden unternommen, um der Unzufriedenheit der Spieler entgegenzuwirken?

Um den Ärger etwas zu lindern, bot Destiny 2 im September eines seiner neuen Rüstungssets kostenlos an.