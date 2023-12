Elon Musk spricht auf dem DealBook Summit Werbeboykotte und kontroverse Tweets an

Auf dem DealBook Summit 2023 in New York ging Elon Musk, CEO von Tesla, Chefingenieur von SpaceX und CTO der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter), auf die anhaltenden Werbeboykotte und die Kontroverse um seine Tweets ein.

Musk, der für seine mutigen Aussagen bekannt ist, spottete über die Vorstellung, dass Werbetreibende ihn mit ihren Kampagnen erpressen wollten. In einem direkten und konfrontativen Ton antwortete er: „Wenn jemand versucht, mich mit Werbung zu erpressen? Mich mit Geld erpressen? Geh zu dir selbst. Gehen. F-. Selbst. Ist das klar?"

Musk deutete weiter an, dass seine Fans ihn unterstützen würden, indem sie die boykottierenden Werbetreibenden boykottieren würden. Er drohte damit, dass die Welt erfahren würde, dass diese Werbetreibenden „das Unternehmen getötet“ hätten, und versprach, dies detailliert zu dokumentieren.

Während des Interviews verwarf er auch den Gedanken, gehasst zu werden, und erklärte: „Ich habe kein Problem damit, gehasst zu werden.“ Hass weg.“

Musk räumte zwar ein, dass seine Tweets „antisemitischen und rassistischen Hass“ förderten, drückte jedoch sein Bedauern über seine Taten aus. Er gab zu, dass die Beiträge „dumm“ seien und entschuldigte sich dafür.

Die Kontroverse um Musks Tweets führte dazu, dass mehrere große Werbetreibende, darunter Disney und Apple, ihre Kampagnen auf X einstellten. Darüber hinaus verließen namhafte Nutzer wie die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo die Plattform.

Musk wies Behauptungen, antisemitisch zu sein, entschieden zurück und betonte, dass Aufrufe zu extremer Gewalt gegen die Geschäftsbedingungen von X verstoßen.

In Bezug auf seinen Besuch in Israel stellte Musk klar, dass dieser vor den umstrittenen Tweets geplant gewesen sei und nicht Teil einer „Entschuldigungstour“ gewesen sei. Er bekundete bereits früher Interesse daran, den Satellitenkommunikationsdienst Starlink von SpaceX in die Region zu bringen, insbesondere für humanitäre Organisationen in Gaza.

Während des Interviews ging Musk auch auf Bedenken hinsichtlich der Gewerkschaften ein und äußerte negative Ansichten über sie. Er erklärte, dass eine gewerkschaftliche Organisierung Teslas eine Folge des Scheiterns des Unternehmens sei.

In Bezug auf Vorschriften und Aufsicht räumte Musk ein, dass seine Unternehmen von Hunderten von Aufsichtsbehörden in 55 Ländern beaufsichtigt werden. Er gab an, sich grundsätzlich an die Vorschriften zu halten, räumte jedoch ein, dass es Fälle gibt, in denen er anderer Meinung ist und sich möglicherweise dazu entschließt, Einwände zu erheben und ihnen nicht zu gehorchen.

Als Musk zu China und der Kritik an der freien Meinungsäußerung befragt wurde, betonte er, wie wichtig es sei, die Gesetze jedes Landes einzuhalten, und fragte, ob noch mehr getan werden könne.

Abschließend ging Musk auf OpenAI und seine jüngsten Probleme in den Vorstandsetagen ein. Obwohl er erwähnte, dass er „gemischte Gefühle“ gegenüber CEO Sam Altman habe, ging er nicht näher auf die Entlassung und Neueinstellung von Altman ein. Musk äußerte sich besorgt über die Gefahren der KI und darüber, wie sie der Menschheit möglicherweise schaden könnte, und verriet, dass sie ihm schlaflose Nächte bereitet habe.

Insgesamt warf Musks Auftritt beim DealBook Summit ein Licht auf seine kompromisslose Haltung, seine Ansichten zu Gewerkschaften und Vorschriften und sein Bewusstsein für die Kontroversen rund um seine Tweets und Werbeboykotte.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Warum boykottierten Werbetreibende X?

Werbetreibende haben Kampagnen auf X eingestellt, weil Elon Musk auf der Plattform „antisemitischen und rassistischen Hass“ beworben hatte.

2. Wie reagierte Elon Musk auf die Werbeboykotte?

Musk spottete über die Boykotte und sagte: „Wenn jemand versucht, mich mit Werbung zu erpressen? Mich mit Geld erpressen? Geh zu dir selbst. Gehen. F-. Selbst. Ist das klar?"

3. Was hat Musk zu seinen kontroversen Tweets gesagt?

Musk erkannte die Dummheit seiner Tweets an und entschuldigte sich dafür. Er betonte, dass klare Aufrufe zu extremer Gewalt gegen die Geschäftsbedingungen von X verstoßen.

4. Wie ging Musk auf Bedenken hinsichtlich der Gewerkschaften ein?

Musk äußerte negative Ansichten über Gewerkschaften und sprach sich gegen die Schaffung einer „Herren-und-Bauern-Atmosphäre“ in Unternehmen aus. Er erklärte, dass eine gewerkschaftliche Organisierung Teslas bedeuten würde, dass das Unternehmen gescheitert sei.

5. Was denkt Elon Musk über Vorschriften und chinesischen Einfluss?

Musk behauptete, die meisten Vorschriften einzuhalten, widersprach jedoch gelegentlich einigen. Er betonte die Bedeutung der Einhaltung der Gesetze in verschiedenen Ländern und fragte, ob im Hinblick auf die Meinungsfreiheit mehr getan werden könne.

6. Was hat Musk über den potenziellen Schaden von OpenAI und KI gesagt?

Musk äußerte Bedenken hinsichtlich der Gefahren von KI und äußerte gemischte Gefühle gegenüber OpenAI-CEO Sam Altman. Er erwähnte, dass er „nächtliche Schlafstörungen“ habe, da die KI der Menschheit möglicherweise Schaden zufügen könne.