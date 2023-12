New York Times DealBook Summit: Elon Musk spricht über Kontroversen in den sozialen Medien und Gegenreaktionen der Werbetreibenden

By

Elon Musk, der CEO von X, ging in einem Interview beim New York Times DealBook Summit auf die jüngste Kontroverse um seinen antisemitischen Beitrag in den sozialen Medien ein. Während er sich für seinen „dümmsten“ Social-Media-Beitrag aller Zeiten entschuldigte, brachte er seine Frustration darüber zum Ausdruck, dass Werbetreibende seine Plattform aufgrund des zunehmenden Antisemitismus auf X verließen.

Während des Interviews erklärte Musk: „Ich möchte nicht, dass sie Werbung machen. Wenn mich jemand mit Werbung oder Geld erpressen will, fick dich selbst. Gehen. Scheiße. Selbst." Obwohl er keine Namen direkt nannte, verwies er auf Disney-CEO Bob Iger, der zuvor auf dem Gipfel gesprochen hatte.

Disney hat noch nicht auf Musks Kommentare reagiert. Linda Yaccarino, die CEO von

In einem offenen und verschlungenen Gespräch, das über eine Stunde dauerte, ging Musk auch auf die Gegenreaktionen ein, die er erhalten hatte, und erklärte, dass er kein Problem damit habe, gehasst zu werden. „Hass weg. Der Wunsch, gemocht zu werden, ist eine echte Schwäche“, sagte er.

Musks umstrittener Tweet, der den Exodus der Werbetreibenden auslöste, wurde als antisemitisch kritisiert. Musk stellte jedoch klar, dass es sich um einen dummen Fehler handelte und nicht um seine wahren Überzeugungen. Er betonte: „Ich habe mein Bestes gegeben, um sechs Punkte vom Sonntag klarzustellen, aber wissen Sie, zumindest denke ich, dass es offensichtlich sein wird, dass ich in Wirklichkeit kein Antisemit, sondern vielmehr ein Philosemit bin.“

Trotz der Gegenreaktion erhalten Musks Unternehmen, darunter SpaceX und Starshield, weiterhin Mittel von der US-Regierung. Kristin Fisher von CNN ging in einem aktuellen Bericht auf dieses Thema ein und hob die Entscheidung der Regierung hervor, ihre Partnerschaft mit Musk trotz der Kontroverse aufrechtzuerhalten.

FAQ:

F: Was ist der New York Times DealBook Summit?

A: Der New York Times DealBook Summit ist eine jährliche Veranstaltung, die einflussreiche Wirtschaftsführer und politische Entscheidungsträger zusammenbringt, um wichtige Wirtschafts- und Finanzthemen zu diskutieren.

F: Was ist X?

A: X bezieht sich auf die Social-Media-Plattform, die früher als Twitter bekannt war und auf der Elon Musk den umstrittenen Beitrag verfasste.

F: Was ist Antisemitismus?

A: Unter Antisemitismus versteht man Vorurteile, Diskriminierung oder Feindseligkeit gegenüber jüdischen Menschen aufgrund ihrer Religion oder ethnischen Zugehörigkeit.

F: Was ist Philosemitismus?

A: Philosemitismus bezieht sich auf eine positive Einstellung oder Unterstützung gegenüber dem jüdischen Volk und seiner Kultur.

