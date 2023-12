Elliptic Labs führt einen virtuellen KI-Näherungssensor auf den Smartphones Vivo S18 und S18 Pro ein

By

Elliptic Labs, ein globales KI-Softwareunternehmen, hat seinen virtuellen KI-Näherungssensor namens INNER BEAUTY auf den neuesten Smartphones von Vivo, dem S18 und S18 Pro, eingeführt. Die Zusammenarbeit zwischen Elliptic Labs und Vivo zeigt das Engagement der Unternehmen für Innovation und die Bereitstellung außergewöhnlicher Mehrwerte für Benutzer.

Der AI Virtual Proximity Sensor erkennt, wenn ein Benutzer sein Telefon während eines Anrufs näher an sein Ohr bringt, schaltet das Display automatisch aus und deaktiviert die Touch-Funktionalität des Bildschirms. Diese Funktion verhindert versehentliche Aktionen wie das Auflegen oder Wählen von Nummern und schont gleichzeitig die Batterielebensdauer.

Das Besondere am AI Virtual Proximity Sensor von Elliptic Labs ist, dass er keinen dedizierten Hardwaresensor erfordert. Stattdessen nutzt es reine Software-Sensoren, um eine robuste Näherungserkennung zu ermöglichen. Durch den Wegfall der Notwendigkeit von Hardware-Sensoren reduziert der AI Virtual Proximity Sensor die Gerätekosten und eliminiert das Beschaffungsrisiko.

Das Vivo S18 wird von Qualcomms Snapdragon 7+ Gen 3-Chipsatz angetrieben, während das S18 Pro von MediaTeks Dimensity 9200+ angetrieben wird. Diese Smartphones mit dem AI Virtual Proximity Sensor von Elliptic Labs bieten erweiterte Funktionalität zu einem erschwinglichen Preis, was sie zu einer attraktiven Option für Verbraucher auf dem chinesischen Markt macht.

Elliptic Labs setzt mit seinem Fokus auf nachhaltige, menschenfreundliche Lösungen weiterhin auf Innovationen in den Bereichen KI/ML, Ultraschall und Sensorfusionstechnologien. Die AI Virtual Smart Sensor Platform des Unternehmens wurde bereits in über 500 Millionen Geräten weltweit eingesetzt und hat ihre Zuverlässigkeit und Wirksamkeit unter Beweis gestellt.

Über Elliptic Labs:

Elliptic Labs ist ein globales Unternehmen, das auf verschiedene Märkte abzielt, darunter Smartphones, Laptops, IoT und Automotive. Das Unternehmen wurde 2006 als Forschungs-Spin-off der Universität Oslo in Norwegen gegründet. Mit seiner patentierten Software, die KI, Ultraschall und Sensorfusion nutzt, bietet Elliptic Labs intuitive Erlebnisse wie Gestenerkennung, Näherungserkennung und mehr. Die skalierbare AI Virtual Smart Sensor Platform des Unternehmens erstellt reine Software-Sensoren, die nachhaltig sind und bereits in Millionen von Geräten weltweit eingesetzt werden.

Der Hauptsitz von Elliptic Labs befindet sich in Norwegen und ist in den USA, China, Südkorea, Taiwan und Japan vertreten. Die Technologie und das geistige Eigentum des Unternehmens werden in Norwegen entwickelt und sind alleiniges Eigentum von Elliptic Labs.