Eliminate Down: Ein seltenes Mega Drive-Spiel erhält eine offizielle Neuauflage

Eliminate Down, ein äußerst begehrtes und teures Mega Drive-Spiel, steht vor einem großen Comeback. Ursprünglich im Jahr 1993 veröffentlicht, war dieser von Aprinet entwickelte und von Soft Vision veröffentlichte Side-Scrolling-Weltraum-Shooter nie außerhalb von Japan und Südkorea erhältlich. Dadurch ist es zu einem begehrten Sammlerstück geworden, das auf dem Wiederverkaufsmarkt oft exorbitante Preise erzielt. Allerdings könnte es für Sammler bald eine günstigere Möglichkeit geben, ein Exemplar dieses klassischen Spiels zu erwerben.

Der Retro-Publisher Retro Bit hat kürzlich eine offiziell genehmigte Neuauflage von Eliminate Down angekündigt und damit die erste Verfügbarkeit des Spiels in den USA und Europa markiert. Diese Sonderedition des Mega Drive-Tonabnehmers wird komplett mit einem Handbuch, einem Etui und einer umkehrbaren Kunsthülle geliefert. Diese Neuauflage ist in begrenzter Stückzahl erhältlich und bietet Fans eine einzigartige Gelegenheit, dieses seltene Spiel ihrer Sammlung hinzuzufügen.

Bei einem Preis von 54.95 US-Dollar (oder rund 83 AU-Dollar) erfordert der Erwerb einer Kopie der Neuauflage von Eliminate Down möglicherweise ein wenig strategische Planung. Retro Bit hat mit verschiedenen Einzelhändlern in den USA und Europa zusammengearbeitet, um das Spiel zu verkaufen. Daher müssen internationale Käufer ihren bevorzugten Verkäufer sorgfältig auswählen, um die Lieferung nach Australien sicherzustellen. Eine empfohlene Option besteht darin, eine Bestellung über Limited Run aufzugeben, einen Einzelhändler, der zuvor den Versand nach Australien zu einem angemessenen Preis von etwa 12 US-Dollar angeboten hat.

Vorbestellungen für die Neuauflage von Eliminate Down sind bis zum 2. Januar 2024 möglich und die Auslieferung soll noch in diesem Jahr beginnen. Lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen, ein beliebtes Spiel zu erleben, das bisher für viele Sammler unerreichbar war.

FAQ

1. Kann ich die Neuauflage von Eliminate Down auf meiner alten Mega Drive-Konsole spielen?

Ja, Sie können die Neuauflage von Eliminate Down auf Ihrer alten Mega Drive-Konsole spielen. Abhängig von der regionalen Kompatibilität Ihrer Konsole benötigen Sie jedoch möglicherweise einen Cart-Konverter.

2. Ist die Neuauflage weltweit zum Verkauf verfügbar?

Nein, die Neuauflage ist nur in den USA und Europa erhältlich.

3. Wie hoch sind die Gesamtkosten für die Bestellung eines Exemplars der Neuauflage von Eliminate Down aus Australien?

Der neu aufgelegte Eliminate Down kostet 54.95 US-Dollar (oder etwa 83 AU-Dollar). Zusätzliche Versandkosten, die je nach Händler variieren können, sollten ebenfalls berücksichtigt werden.