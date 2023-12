Elektrofahrzeuge sind mit höheren Zuverlässigkeitsproblemen konfrontiert, aber das liegt nicht nur daran, dass sie elektrisch sind

By

Laut der jährlichen Umfrage zur Automobilzuverlässigkeit von Consumer Reports haben Elektrofahrzeuge im Vergleich zu anderen Fahrzeugen 79 % mehr Probleme. Allerdings sind diese Probleme nicht nur darauf zurückzuführen, dass sie elektrisch sind, wie Jake Fisher, Direktor des Autotestzentrums der Gruppe, erklärt. Der Hauptgrund für die Probleme liegt darin, dass es sich bei Elektroautos in erster Linie um neue Modelle handelt und dass kürzlich eingeführte Automodelle unabhängig von ihrem Antriebssystem oft generell größere Probleme haben. Autohersteller brauchen Zeit, um die Probleme zu beseitigen, die sie mit ihren langjährigen Modellen hatten.

Darüber hinaus handelt es sich bei Elektrofahrzeugen in der Regel um höherpreisige Modelle mit ausgefeilterer Technik. Diese erweiterten Funktionen, die von zusätzlichen Sicherheitssensoren bis hin zu verschiedenen Gadgets reichen, bieten mehr Möglichkeiten, dass etwas schief geht. Die Integration neuer Technologien, neuester Spielereien und Bildschirme in Elektrofahrzeuge trägt zusätzlich zu den gemeldeten Problemen bei.

Die Umfragedaten von Consumer Reports zeigen auch Probleme mit Batterien und Ladevorgängen, doch Fisher weist darauf hin, dass diese Probleme hauptsächlich durch die Neuheit von Elektrofahrzeugen verursacht werden und nicht durch inhärente Probleme in der Technologie selbst. Um diesen Punkt zu unterstreichen, liefert Fisher ein hypothetisches Szenario, in dem Verbrennungsmotoren plötzlich zahlreiche Probleme hätten, wenn sie neu eingeführt würden, nachdem Elektroautos bereits ein Jahrhundert lang etabliert waren.

Die Zuverlässigkeitsumfrage zeigt auch, dass elektrische Pickup-Trucks die schlechteste Leistung aufwiesen. Dies ist vor allem auf die Kombination zweier Fahrzeugtypen, Elektrofahrzeuge und Pickups, zurückzuführen, die im Allgemeinen einzeln als weniger zuverlässig gelten.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass nicht alle Elektrofahrzeuge den gleichen Grad an Unzuverlässigkeit aufweisen. Das Tesla Model 3 und Model Y sowie der Ford Mustang Mach-E weisen eine durchschnittliche erwartete Zuverlässigkeit auf. Der Nissan Ariya und der Hyundai Ioniq 6 hingegen weisen eine überdurchschnittliche erwartete Zuverlässigkeit auf.

Die Umfrage zeigt auch, dass Plug-in-Hybride insgesamt die am wenigsten zuverlässigen Modelle sind, da sie anfällig für Probleme sind, die sowohl bei Benzin- als auch bei Elektrofahrzeugen auftreten. Im Gegensatz dazu sind Hybridfahrzeuge, die keine externe Aufladung erfordern, am zuverlässigsten, was vor allem auf die Erfolgsbilanz zuverlässiger Automobilhersteller wie Toyota, Honda, Hyundai und Kia zurückzuführen ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Elektrofahrzeuge zwar mit höheren Zuverlässigkeitsproblemen konfrontiert sind, diese Probleme jedoch in erster Linie auf ihre Neuheit als Modelle und die Einbeziehung fortschrittlicher Technologiefunktionen zurückgeführt werden. Es ist wichtig, zwischen der Gesamtzuverlässigkeit des Fahrzeugs und spezifischen Problemen zu unterscheiden, die in direktem Zusammenhang mit der elektrischen Antriebstechnologie stehen.

