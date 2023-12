Die Feierlichkeiten zum 10-jährigen Jubiläum von Elder Scrolls Online beginnen in den Niederlanden

The Elder Scrolls Online bereitet sich auf eine epische Feier seines 10-jährigen Jubiläums im nächsten Jahr vor. Das Entwicklungsteam des Spiels, ZeniMax Online Studios, hat angekündigt, eine Welttournee zu starten, die sich über zwei Jahre erstrecken und 12 Länder abdecken wird.

Anlässlich des eigentlichen Startjubiläums am 5. und 6. April findet die erste Etappe der Tour in der SugarFactory in Amsterdam statt. Fans, die an der Veranstaltung teilnehmen, haben die Möglichkeit, an verschiedenen Aktivitäten teilzunehmen, z. B. an Panels und Diskussionsrunden teilzunehmen, an einem epischen Cosplay-Wettbewerb teilzunehmen, exklusive Gameplay-Inhalte zu spielen und Musik, Essen und Getränke zu genießen.

Doch damit ist die Feier noch nicht zu Ende. Das Team von Elder Scrolls Online plant, weltweit ähnliche Veranstaltungen abzuhalten. Spieler in Australien, China, Japan, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Spanien, Italien, Deutschland, Polen, Schweden und den Vereinigten Staaten haben ebenfalls die Möglichkeit, an den Feierlichkeiten teilzunehmen. Der US-Teil der Tour ist jedoch für Mitte 2025 geplant, sodass amerikanische Fans noch etwas länger warten müssen, um an der Jubiläumsstimmung teilzunehmen.

Tickets für die Veranstaltung in Amsterdam sind ab sofort erhältlich. Der allgemeine Eintrittspreis beträgt etwa 105 US-Dollar, während das „Even-Better“-Ultimate-Paket, das VIP-Check-in und Zugang zur Event-Lounge sowie einen 10-Jahre-Jubiläums-Event-Kelch beinhaltet, etwa 154 US-Dollar kostet.

Weitere Informationen und Updates zur Feier zum 10-jährigen Jubiläum von Elder Scrolls Online finden Sie auf der offiziellen Website des Spiels. Treten Sie der Elder Scrolls-Community bei und feiern Sie ein Jahrzehnt fesselnden Gameplays, unvergesslicher Erlebnisse und der gemeinsamen Liebe zur Welt von Tamriel.