Elden-Ring-Fans erwarten DLC-Ankündigung bei den Game Awards

Fans von Elden Ring warten sehnsüchtig auf die Game Awards und hoffen auf eine Ankündigung des mit Spannung erwarteten DLC. Die Vorfreude in der Community hat ihren Höhepunkt erreicht, und Fans nutzten die sozialen Medien, um ihrer Begeisterung Ausdruck zu verleihen und sogar die Veröffentlichung des DLC bekannt zu geben.

Im Subreddit „Elden Ring“ wimmelt es nur so von Diskussionen und wilden Threads. Einige Benutzer haben versprochen, das Spiel mit unkonventionellen Builds zu schlagen, die von anderen Benutzern vorgeschlagen wurden, während andere ihre Begeisterung mit grafischem Enthusiasmus zum Ausdruck brachten. Der bemerkenswerteste Trend ist jedoch die Forderung nach einer Veröffentlichung von Bloodborne auf dem PC, was für zusätzliche Spannung bei den Fans sorgt.

Obwohl es keine Bestätigung für die heutige Ankündigung gibt, hatte FromSoftware bereits früher in diesem Jahr die Entwicklung eines DLC namens „Shadow of the Erdtree“ angekündigt. Obwohl es noch immer kaum Details gibt, zeigte ein Teaserbild eine eindringliche Szene und den rätselhaften Titel. Letzten Monat gab Kadokawa, die Muttergesellschaft von FromSoftware, an, dass die Entwicklung reibungslos voranschreite.

Obwohl es ungewiss ist, wann der DLC veröffentlicht wird, rückt der zweijährige Jahrestag der Veröffentlichung des Originalspiels näher und Elden Ring war in der Vergangenheit bei den Game Awards zu Gast. Vor diesem Hintergrund hoffen die Fans weiterhin, dass ihr lang erwarteter DLC endlich enthüllt wird.

Es ist eine Zeit der Vorfreude und Solidarität für Elden-Ring-Fans. Während die Game Awards näher rücken, werden die Fans weiterhin ihre Beschwörungskreise bilden, in der Hoffnung auf eine spannende Ankündigung, die ihren Hunger nach neuen Inhalten im Elden-Ring-Universum stillen wird.

