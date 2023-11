Armored Core 6 Mod führt spannendes Koop-Gameplay ein

Armored Core 6: Fires Of Rubicon ist bereits ein beeindruckendes Spiel, aber stellen Sie sich vor, wie aufregend es ist, gemeinsam mit Ihren Freunden in riesigen Mechs dagegen anzutreten. Nun, dank Modder LukeYui wird dieser Traum bald Wirklichkeit. LukeYui, der bereits Elden Ring und Sekiro: Shadows Die Twice mit Koop-Funktionalität ausgestattet hat, arbeitet an einer Mod, die kooperatives Spielen in Armored Core 6 ermöglicht.

In einem kürzlich von LukeYui veröffentlichten Video zeigt ein Ausschnitt der „Attack The Watchpoint“-Mission des Spiels das aufregende Koop-Erlebnis für zwei Spieler. Der Modder geht jedoch noch weiter und gibt an, dass die endgültige Veröffentlichung es bis zu sechs Spielern ermöglichen wird, an der Aktion teilzunehmen, darunter ein Moderator und fünf Gäste. Das bedeutet, dass Sie und Ihre Freunde gemeinsam eine Flut von Raketen auf Feinde abfeuern können.

Der Mod wird auch eine Levelskalierung einführen, die es dem Host ermöglicht, den Schwierigkeitsgrad basierend auf der Anzahl der Spieler anzupassen. Alle Missionen können im Koop-Modus gespielt werden, und Ihre Gruppe bleibt zwischen den Missionen bestehen. Das bedeutet, dass es nicht notwendig ist, sich ständig neu zu verbinden, was das Koop-Erlebnis nahtlos und angenehm macht.

Es gibt zwar kein konkretes Veröffentlichungsdatum für den Koop-Mod „Armored Core 6“, aber Sie können davon ausgehen, dass Sie ihn auf der NexusMods-Seite von LukeYui finden, sobald er fertig ist. In der Zwischenzeit können Sie sich auch LukeYuis frühere Koop-Mods für Elden Ring und Sekiro ansehen.

Armored Core 6: Fires Of Rubicon erhielt bereits Lob für seine brillante Action und den beeindruckenden Einsatz von Mechs. Durch das zusätzliche kooperative Gameplay verspricht das Spiel jedoch noch spannender und fesselnder zu werden. Sammeln Sie also Ihre Freunde, stärken Sie Ihre Mechs und machen Sie sich bereit für einige intensive Schlachten in der Welt von Armored Core 6.

FAQ:

F: Wer entwickelt den Koop-Mod Armored Core 6?

A: Der Mod wird von LukeYui entwickelt, der für die Implementierung der Koop-Funktionalität in anderen Fromsoft-Spielen wie Elden Ring und Sekiro: Shadows Die Twice bekannt ist.

F: Wie viele Spieler können im Koop-Modus spielen?

A: Der Mod unterstützt bis zu sechs Spieler, mit einem Host und fünf Gästen.

F: Wird die Mod eine Stufenskalierung bieten?

A: Ja, es wird eine Levelskalierung implementiert, die es dem Host ermöglicht, den Schwierigkeitsgrad basierend auf der Anzahl der Spieler anzupassen.

F: Wo finde ich den Koop-Mod Armored Core 6?

A: Der Mod wird nach seiner Fertigstellung auf der NexusMods-Seite von LukeYui verfügbar sein.