SRAM stellt neue Stoßdämpfer-Ösenhalterungen mit Elastomeren vor

SRAM, ein führender Akteur in der Fahrradindustrie, hat kürzlich ein Patent für ein bahnbrechendes Design mit Stoßdämpferösenbefestigung angemeldet. Das Patentdokument beschreibt die Verwendung von Elastomeren oder Gummifedern, die zwischen Stoßdämpfer und Rahmen platziert werden. Diese Innovation zielt darauf ab, die Herausforderungen anzugehen, mit denen Mountainbike-Federungssysteme konfrontiert sind, indem sie kleine Vibrationen, die durch unebene Oberflächen verursacht werden, effektiv absorbieren.

Die aktuelle Generation von Mountainbike-Gabeln, beispielsweise von RockShox, nutzt bereits Elastomere namens ButterCups, um hochfrequente Vibrationen zu absorbieren. Diese Vibrationen erzeugen möglicherweise nicht genügend Kraft, um die Haftreibung der Aufhängung zu aktivieren, was zu einer schlechten Reaktion auf geringfügige Schwankungen der Bodenkraft führt. Dies kann zur Ermüdung des Fahrers und zu Gelenkschmerzen führen.

Die neu vorgeschlagenen Elastomere in den Stoßdämpferösenhalterungen bieten mehrere Vorteile. Sie reduzieren nicht nur die Vibrationen, die Luftstoßdämpfer nur schwer absorbieren können, sondern sorgen auch dafür, dass die Federung nach dem Auftreffen auf Unebenheiten etwas früher einfedert. Diese frühe Reaktion wirkt sich erheblich auf den Gesamtkomfort und den Grip für den Fahrer aus.

Im Gegensatz zu den ButterCups, die in der Gabelaufhängung verwendet werden, arbeiten die neuen Stoßdämpfer-Elastomere mit dem gesamten Stoßdämpfer zusammen, nicht nur mit der Luftfeder. Dadurch muss nur die minimale Reibung im Federungsgestänge überwunden werden, damit die Elastomere einrasten. Darüber hinaus wird die Wirkung der Elastomere verstärkt, da sich das Hinterrad für jeden Millimeter, den der Stoßdämpfer einfedert, um drei Millimeter bewegt. Dieses Design ermöglicht möglicherweise eine Bewegung von bis zu 12 mm an der Hinterachse.

Die Elastomerhalterungen können an beiden Enden des Stoßdämpfers angebracht werden und können je nach Fahrerpräferenzen angepasst werden. Der Austausch von Elastomeren unterschiedlicher Härte wäre relativ einfach, so dass Benutzer die Federungseigenschaften an ihr Gewicht oder ihre Vorlieben anpassen können.

Während unklar bleibt, ob dieses Design an vorhandenen Stoßdämpfern nachgerüstet werden kann, ist es möglich, dass die Elastomer-Rahmenhalterungen an vorhandenen Stoßdämpferösen befestigt werden könnten. Aufgrund der größeren Länge und des größeren Federwegs des Stoßdämpfers kann die Kompatibilität mit allen Fahrradrahmen jedoch eingeschränkt sein.

Obwohl sich diese Stoßdämpferösenhalterungen mit Elastomeren noch in der Patentphase befinden und möglicherweise nicht in Produktion gehen, werden wir nach weiteren Entwicklungen dieses innovativen Konzepts Ausschau halten. Die potenziellen Vorteile, die es bei der Verbesserung der Federungsleistung von Mountainbikes bietet, haben zweifellos die Aufmerksamkeit der Branche auf sich gezogen.

Quellen:

– Bikerumor