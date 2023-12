San Diego erlebt einen ungewöhnlichen El-Niño-Winter

San Diego ist in diesem Winter derzeit mit einem beispiellosen El-Niño-Klimamuster konfrontiert, ein starker Kontrast zu den Vorjahren, in denen die trockenen La-Niña-Bedingungen vorherrschten. Während in anderen Teilen des Landes eine deutliche Veränderung der Wetterverhältnisse zu verzeichnen ist, hat sich in San Diego noch nicht viel verändert.

Während Prognostiker vorausgesagt hatten, dass El Niño bis zum Beginn des Winters andauern würde und sich mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 % bis in den Frühling hinein ausbreiten würde, kam es in San Diego seit Beginn des Wasserjahres am 1. Oktober zu unterdurchschnittlichen Niederschlagsmengen. Die meisten Meldestellen in der Region haben dies getan verzeichnete zwischen den beiden Monaten weniger als einen Zoll Niederschlag. Leider wird erwartet, dass dieser Trend bis zum Ende des Monats anhält, da die Klimaaussichten auf einen langsamen Beginn der Regenzeit hindeuten.

Im Dezember wird erwartet, dass San Diego County nur geringfügig über dem Normalwert liegende Niederschlagswahrscheinlichkeiten aufweist. Die Temperaturen in der Region bleiben für diesen Monat ungewiss, wobei die Wahrscheinlichkeit, entweder über oder unter dem saisonalen Durchschnitt zu liegen, gleich groß ist. Die vom Climate Prediction Center veröffentlichten Klimaaussichten deuten darauf hin, dass es in San Diego möglicherweise erst irgendwann im neuen Jahr feuchtere Bedingungen geben wird, wenn El Niño stärker wird und die Temperaturen über dem Normalwert liegen.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Wetterbedingungen weiterhin unvorhersehbar sind und Prognostiker im Allgemeinen Schwierigkeiten haben, die Bedingungen mehr als eine Woche im Voraus genau vorherzusagen. Kurzfristige Prognosen gehen davon aus, dass es in Teilen der Region in den kommenden Wochen zu einer höheren Niederschlagswahrscheinlichkeit und höheren Temperaturen kommen könnte, im Gegensatz zu den langfristigen Prognosen.

Wenn wir uns den ersten Monaten des Jahres nähern, werden Meteorologen den Rest des El-Niño-Winters bewerten, um festzustellen, ob es weiterhin trockener als erwartet bleibt. Letztlich bleibt das Wetter in San Diego im Wandel, und es wird erst im Laufe des neuen Jahres klarer.

