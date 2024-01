Einführung in die KI-unterstützte Bildkreation: iStocks innovative Plattform

Eine aufregende Zusammenarbeit zwischen Getty Images und Nvidia hat zur Einführung von Generative AI by iStock geführt, einer bemerkenswerten Text-zu-Bild-Plattform, die Benutzern ermöglicht, ihre eigenen Stockfotos zu erstellen. Diese wegweisende Technologie baut auf Getty’s früherem Projekt Generative AI by Getty Images auf, konzentriert sich jedoch auf einzelne Benutzer statt auf Multiuser-Unternehmen.

Generative AI by iStock verwendet Nvidias Picasso-Modell und schöpft Inspiration aus Getty’s umfangreichen kreativen Ressourcen und iStocks Stockfotobibliothek. Um jedoch die rechtliche Verträglichkeit zu gewährleisten, wurde die KI speziell darauf trainiert, Bilder zu vermeiden, die Markenrechte verletzen oder bekannte Persönlichkeiten darstellen.

Der Chief Product Officer von Getty, Grant Farhall, betont, dass Generative AI by iStock besonders nützlich für kleine und mittlere Unternehmen ist, die schnell verfügbare Stockfotos benötigen. Durch die Eliminierung der Notwendigkeit, Fotografen einzustellen oder umfangreiche Fotoshootings durchzuführen, optimiert diese Plattform erheblich den Arbeitsablauf und bietet Benutzern präzisere Bilder, die ihren spezifischen Anforderungen entsprechen.

Stellen Sie sich beispielsweise eine Person vor, die nach Bildern sucht, um den Klimawandel darzustellen. Anstatt sich auf einen aufwendigen Versuch zu begeben, ein Foto von Pinguinen, die durch eine Stadtstraße laufen, einzufangen, können sie einfach Generative AI by iStock auffordern, es für sie zu generieren. Dies spart Zeit, Geld und Ressourcen und liefert dennoch hochwertige und maßgeschneiderte visuelle Inhalte.

Die iStock-Plattform arbeitet mit einer transparenten Preisstruktur und bietet für eine vernünftige Gebühr von 14,99 US-Dollar 100 Anregungen. Jede Anregung generiert vier einzigartige Bilder, was den Benutzern eine breite Palette an Auswahlmöglichkeiten bietet. Darüber hinaus haben Kunden die Möglichkeit, an einem Umsatzbeteiligungsprogramm auf Basis von Getty’s traditionellem Lizenzmodell teilzunehmen.

Mit den neuen Funktionen Inpainting und Outpainting von iStock können Benutzer ihre Bilder weiter verbessern. Inpainting ermöglicht die präzise Maskierung bestimmter Bereiche innerhalb eines Bildes, gefolgt von der Einfügung von Personen oder Objekten basierend auf einer Textanregung. Outpainting hingegen erleichtert die Erweiterung von Fotos auf verschiedene Seitenverhältnisse und füllt die neuen Bereiche nahtlos mit passenden visuellen Elementen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Wer kann von Generative AI by iStock profitieren?

Generative AI by iStock richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen, die Stockfotos für ihre Projekte benötigen.

2. Wie funktioniert Generative AI by iStock?

Diese Plattform verwendet fortschrittliche KI-Algorithmen, um Bilder auf der Grundlage von Textanregungen zu generieren, die von den Benutzern bereitgestellt werden. Sie schöpft Inspiration aus Getty’s kreativer Bibliothek und iStocks umfangreicher Stockfotobibliothek.

3. Kann ich die von Generative AI by iStock generierten Bilder anpassen?

Absolut! Die Plattform bietet Funktionen wie Inpainting und Outpainting, mit denen Benutzer bestimmte Bereiche maskieren, neue Elemente einführen und die Seitenverhältnisse der Bilder anpassen können.

4. Welche Preisoptionen gibt es für Generative AI by iStock?

Benutzer können 100 Anregungen für 14,99 US-Dollar erwerben, wobei jede Anregung vier einzigartige Bilder generiert.

5. Gibt es eine Haftungsobergrenze für die rechtliche Absicherung von iStock’s Plattform?

Ja, im Gegensatz zu Generative AI by Getty Images haben Benutzer von iStock’s Plattform eine Haftungsobergrenze von 10.000 US-Dollar pro Vermögenswert für die rechtliche Absicherung.

Quellen: Getty Images, Nvidia