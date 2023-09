Konami veröffentlicht eFootball 2024-Update mit neuen Funktionen und Gameplay-Anpassungen

By

Konami hat das neueste große Update für sein Live-Service-Spiel eFootball veröffentlicht. Das Update, bekannt als eFootball 2024 Version 3.0.0, führt eine Vielzahl neuer Funktionen, Updates und Gameplay-Anpassungen ein. Allerdings ist der mit Spannung erwartete Master-League-Modus immer noch nicht verfügbar.

Master League, ein beliebter Modus in der Serie, als er noch Pro Evolution Soccer hieß, fehlt seit dem Start von eFootball im September 2021. Konami hatte zuvor erklärt, dass der Modus als kostenpflichtiger Zusatzinhalt im Jahr 2023 veröffentlicht werden würde sollte in den kommenden Monaten in ein zukünftiges Update aufgenommen werden.

Zu den im eFootball 2024-Update vorgenommenen Änderungen gehört die Entfernung des „Team Playstyle Level“ als Gameplay-Element, was bedeutet, dass Spieler nicht mehr über „Team Playstyle Proficiency“ oder davon betroffene Fähigkeiten verfügen. Die Funktion, die Spielerbilder nach Erreichen des Maximallevels änderte, wurde ebenfalls entfernt.

Zu den weiteren Aktualisierungen gehören das Entfernen von Folienspielerkarten, das Hinzufügen der Wetteroptionen „Regen“ und „Schnee“ für bestimmte Stadien, neue Spielplanfunktionen, die Möglichkeit, Leveltraining und Spielerfortschritt über den Bildschirm „Spielerdetails“ durchzuführen sowie authentischere Teams für Probe- und Freundschaftsspiele.

Das eFootball 2024-Update enthält außerdem aktualisierte Lizenzen, Teamdaten, Spielerfotos, Grafiken und Managerfotos sowie Gameplay-Korrekturen und Anpassungen an Dribblings, Finten, Fallen, Pässen, Schüssen, Treten und Verteidigung.

Spieler können mit Aktualisierungen der Teamstrukturen in Ligen wie der englischen Liga, der italienischen Liga, der spanischen Liga und vielen anderen rechnen, die die Daten der neuen Saison widerspiegeln.

Während das eFootball 2024-Update verschiedene Verbesserungen und Ergänzungen zum Spiel bringt, warten die Fans immer noch sehnsüchtig auf die Veröffentlichung des Master League-Modus. Das Update steht ab sofort zum Download bereit.

