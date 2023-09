Die Entwicklung der Videospielentwicklung: Von kleinen Teams zu aufwendigen Produktionen

By

Ed Boon, Mitschöpfer von Mortal Kombat und Chief Creative Officer bei NetherRealm Studios, hat kürzlich darüber nachgedacht, wie sich die Videospielbranche in den letzten drei Jahrzehnten entwickelt hat. In einem Interview in der Hot Ones-Show sprach er über die Auswirkungen des technologischen Fortschritts auf die Spieleentwicklung und die damit verbundenen Herausforderungen.

Boon verglich die Entwicklung des ursprünglichen Mortal Kombat im Jahr 1992 mit dem kommenden Mortal Kombat 1 und betonte die deutliche Steigerung der Teamgröße und des Umfangs. Das erste Spiel wurde von einem Kernteam aus nur vier Personen entwickelt, das sich um Programmierung, Kunst, Design und Sound kümmerte. Allerdings sind am neuen Mortal Kombat Hunderte von Profis beteiligt, darunter Schauspieler, Regisseure, Animatoren und Toningenieure, was zu aufwändigeren und immersiveren Spielerlebnissen führt.

Boon erkannte zwar die Vorteile des technischen Fortschritts an, drückte aber auch seine Sehnsucht nach der Einfachheit der Anfangsjahre aus. Er erinnerte sich gern daran, wie Ideen sofort und mit kurzen Bearbeitungszeiten zum Leben erweckt werden konnten. Im Gegensatz dazu ist die Branche mittlerweile komplexer geworden und Projekte erfordern monatelange Planung und Koordination.

Boon verglich die Navigation im modernen Entwicklungsprozess von Videospielen humorvoll mit der Steuerung der Titanic, bei der das Wenden viel Zeit und Mühe erfordert. Jede Idee muss nun eine Reihe von Genehmigungen durchlaufen und mehrere Interessengruppen einbeziehen, selbst für jemanden in seiner Position.

Trotz der Herausforderungen bereitet sich NetherRealm Studios auf die Veröffentlichung von Mortal Kombat 1, dem zwölften Teil der Franchise, am 19. September vor. Bei diesem Neustart wird die neue Kameo-Mechanik eingeführt, die der bereits äußerst beliebten Kampfspielserie neue Elemente hinzufügt.

Seit seiner Einführung ist Mortal Kombat ein Kraftpaket in der Branche geblieben und kann eine atemberaubende Verkaufszahl von 79 Millionen Exemplaren auf Lebenszeit vorweisen. Es trägt den Titel der meistverkauften IP im Kampfsport-Genre und übertrifft Super Smash Bros. und Street Fighter bei den Verkaufszahlen.

Das Interview mit Ed Boon bietet wertvolle Einblicke in die Entwicklung der Videospielentwicklung und zeigt die enormen Verbesserungen in Technologie, Umfang und Umfang auf, beleuchtet aber auch die Komplexität und Herausforderungen, die sich dabei ergeben haben.

