Glutenfreies Affenbrot: Eine köstliche Variante eines Klassikers

Sind Sie ein Fan von Affenbrot? Wenn ja, werden Sie diese köstliche Variante eines klassischen Rezepts lieben. Dieses glutenfreie Affenbrotlaib besteht aus einer Pfannkuchenmischung, Zimtzucker und einer köstlichen Zimtzuckersauce. Es ist das perfekte Brunchgericht für jeden Anlass und kann in weniger als 30 Minuten fertig sein.

Affenbrot ist für seine klebrige, süße und köstliche Konsistenz bekannt. Diese Version geht noch einen Schritt weiter und verwendet eine glutenfreie Pfannkuchenmischung von Krusteaz. Diese Mischung ist nicht nur einfach zu verwenden, sondern sorgt auch für eine lockere Konsistenz, von der man nie vermutet hätte, dass sie glutenfrei ist.

Um dieses glutenfreie Affenbrot zuzubereiten, benötigen Sie einige Grundzutaten wie Zimt, Zucker, Butter, Eier, Milch und Vanilleextrakt. Der Zimt-Zucker-Überzug verleiht jedem Bissen eine köstliche Süße, während die Zimt-Zucker-Sauce für einen würzigen und klebrigen Belag sorgt.

Die Zubereitung ist einfach. Heizen Sie zunächst Ihren Backofen vor und bereiten Sie Ihre Kastenform vor. Bereiten Sie dann die Zimt-Zuckerglasur zu, indem Sie Zucker und Zimt in einer kleinen Schüssel vermischen. Als nächstes vermischen Sie die Teigzutaten, bis sie gut vermischt und leicht zu verarbeiten sind. Mit einem Keksausstecher Teigkugeln formen und diese mit der Zimt-Zucker-Mischung bestreichen. Legen Sie sie in die vorbereitete Kastenform und streuen Sie noch mehr Zimtzucker darüber.

Jetzt ist es an der Zeit, die Soße zuzubereiten. Butter schmelzen, dann Zucker und Zimt hinzufügen und bei mittlerer Hitze 2 Minuten kochen lassen. Gießen Sie diese köstliche Soße über den Teig in der Kastenform. Im Ofen backen, bis ein Zahnstocher sauber herauskommt, wenn er in die Mitte gesteckt wird.

Sobald das glutenfreie Affenbrot gebacken ist, lassen Sie es einige Minuten in der Pfanne abkühlen, bevor Sie es mithilfe des Backpapiers herausnehmen. Servieren Sie es warm und genießen Sie den klebrigen Zimt-Zucker-Geschmack!

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieser glutenfreie Affenbrotlaib eine köstliche Variante eines klassischen Rezepts ist. Es ist einfach zuzubereiten, glutenfrei und voller Geschmack. Egal, ob Sie einen Brunch veranstalten oder einfach Lust auf etwas Süßes haben, dieses glutenfreie Affenbrot wird Sie mit Sicherheit beeindrucken. Probieren Sie es aus und gönnen Sie sich diesen unwiderstehlichen Genuss!

