Restaurierungsprojekt der Zuckerhutinsel: Schutz der Küste von Morehead City

Derzeit läuft ein Restaurierungsprojekt zur Rettung der Zuckerhutinsel, einer wichtigen Barriereinsel, die als Schutz für die Innenstadt von Morehead City in North Carolina dient. Die schnell erodierende Insel stellt eine Bedrohung für die Infrastruktur, Straßen, Häuser und Unternehmen der Stadt dar. An der Spitze dieses Projekts steht Brian Henry, der Direktor der Sea & Shoreline-Büros in North Carolina und South Carolina.

Ziel des Restaurierungsprojekts ist der Einsatz verschiedener Methoden zur Bekämpfung der Erosion und zur Verbesserung der Widerstandsfähigkeit der Insel. Wellendämpfungsgeräte (WAD®s) werden eingesetzt, um die Erosion zu reduzieren und die Küstenlinie wieder aufzubauen. Darüber hinaus werden Seegras-Anpflanzungseinheiten, Austernriffe und Salzwiesenpflanzen eingesetzt, um die Wasserqualität zu verbessern, Fischlebensräume zu schaffen und die Küstenlinie zu stabilisieren.

Brian Henry stammt aus Beaufort und ist eng mit der Region verbunden. Er machte seinen Abschluss an der East Carteret High School und brillierte im Basketball. Über seine Spielerkarriere hinaus verfügt Henry über einen beeindruckenden beruflichen Hintergrund. Bevor er zu Sea & Shoreline kam, hatte er Führungspositionen in verschiedenen Organisationen inne, darunter bei der Wachovia Bank und der One World Motorsports Group.

Das Restaurierungsprojekt erhielt eine Gesamtfinanzierung von 6.6 Millionen US-Dollar, davon 2 Millionen US-Dollar im Jahr 2022 und 4.6 Millionen US-Dollar im Jahr 2023. Die Staatsvertreter Pat McElraft und Celeste Cairns spielten zusammen mit Senator Norman Sanderson eine entscheidende Rolle bei der Sicherung dieser Finanzierung.

Das Projekt umfasst die Zusammenarbeit zwischen Staatsbeamten, Beamten der Stadt Morehead, der North Carolina Coastal Federation, Ingenieuren von Quible & Associates und Wassersanierungsspezialisten von Sea & Shoreline. Die Arbeiten werden im Januar mit der Installation der Wellendämpfungsgeräte und der Wiederherstellung der Küstenlinie beginnen.

Die 7 Fuß hohen Wellendämpfungsgeräte sind so konzipiert, dass sie Winden mit Hurrikanstärke standhalten und Wellenenergie ableiten. Sie werden zur Ansammlung von Sand entlang der Küste beitragen, die Entwicklung von Seegras fördern und einen lebenswichtigen Lebensraum für Fische schaffen. Darüber hinaus werden Austerntische eingesetzt, um Gezeiten-Austernriffe und Salzwiesenumgebungen zu schaffen.

Brian Henry ist von diesem Projekt unglaublich begeistert, da es ihm ermöglicht, seiner Heimatstadt etwas zurückzugeben und ein bleibendes Erbe zu hinterlassen. Er geht davon aus, dass die Sanierungsarbeiten innerhalb weniger Monate sichtbare Ergebnisse mit der Bewegung des Sandes und einer erhöhten Aktivität der Wasserorganismen bringen werden.

Das Zuckerhut-Insel-Restaurierungsprojekt ist nicht nur ein wesentliches Unterfangen zur Erhaltung der Insel, sondern auch ein Beweis für das Engagement und die Zusammenarbeit von Einzelpersonen und Organisationen, die auf das gemeinsame Ziel hinarbeiten, die Küste von Morehead City zu schützen.

