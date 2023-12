Eagles-Verteidigungsprobleme beim Third Down; Die Offensive stockt in der roten Zone

In einer enttäuschenden Leistung gelang es der Verteidigung der Philadelphia Eagles nicht, das Feld im dritten Down zu verlassen, während ihre Offensive in der roten Zone stolperte. Die Verteidigung des Teams ermöglichte es der leistungsstarken Offensive der 49ers, 72.7 % ihrer Third-Down-Versuche umzusetzen, was für die Eagles hinsichtlich des Third-Down-Prozentsatzes die schlechteste Saisonleistung darstellt. Zwei dieser Konvertierungen führten zu Touchdown-Pässen. Dank ihrer Erfolge beim First und Second Down kamen die 49ers nur selten in Third-and-Long-Situationen vor. Infolgedessen weist die Verteidigung der Eagles nun mit 47.3 % die schlechteste Third-Down-Conversion-Prozentsatz der Liga auf. In den letzten drei Spielen haben die Gegner 58 % ihrer Third-Down-Versuche gegen die Eagles verwandelt. Die Herausforderung wird für die Eagles nicht einfacher, wenn sie gegen die Cowboys antreten, die mit 48.5 % den zweitbesten Third-Down-Conversion-Prozentsatz der Liga haben.

„Siriannis Entscheidungsfindung wird bei Eagles‘ Verlust in Frage gestellt“

Die Entscheidungsfindung von Cheftrainer Nick Sirianni stand nach der deutlichen Niederlage der Eagles gegen die 49ers auf dem Prüfstand. Da die Mannschaft in der zweiten Hälfte einen Rückstand von 15 Punkten hatte, verzichtete Sirianni auf ein langes 4:1 auf eigenem Territorium. Kritiker argumentieren, dass Sirianni mehr Aggressivität hätte zeigen sollen, da Aggressivität eines der prägenden Merkmale seines Eagles-Teams war. Darüber hinaus gab Siriannis Entscheidung, Jalen Hurts wieder ins Spiel zu bringen, nachdem er sich gerade einer Gehirnerschütterung unterzogen hatte, Bedenken hinsichtlich der Spielersicherheit. Viele glaubten, dass Backup-Quarterback Marcus Mariota die Möglichkeit hätte bekommen sollen, im vierten Viertel zu spielen. Darüber hinaus wurde Siriannis Umgang mit dem Laufspiel und dem Personaleinsatz in Frage gestellt. Das Fehlen eines konsistenten Spielablaufs ist zum Teil auf Sirianni als Cheftrainer und Spielplaner zurückzuführen. Diese fragwürdigen Entscheidungen haben dazu geführt, dass einige an Siriannis Fähigkeit zweifeln, das Team effektiv zu führen.

Eagles verpflichten den ehemaligen Colts LB Shaquille Leonard

Die Philadelphia Eagles haben den ehemaligen Linebacker der Indianapolis Colts, Shaquille Leonard, für den Rest der Saison verpflichtet. Leonard wurde von den Colts aufgrund körperlicher Einschränkungen aufgrund von Rückenoperationen und einem Nervenproblem im Unterschenkel unerwartet entlassen. Er hatte in einem Zug mit EJ Speed ​​gespielt, war aber mit seiner verkürzten Spielzeit unzufrieden. Die Eagles, die ihr angeschlagenes Linebacking-Team verstärken wollten, hoffen, dass Leonards Instinkt, sein Spielverständnis und sein Talent, den Football zu finden, ihrer Verteidigung Auftrieb geben werden. Leonards bisheriger Erfolg bei den Colts und sein Engagement in der Community haben bei den Colts-Fans gute Wünsche für ihn hervorgerufen, während er seine neue Reise mit den Eagles antritt.

Eagles landen Shaq Leonard über rivalisierende Cowboys

Den Philadelphia Eagles ist es gelungen, sich die Dienste des ebenfalls von den Dallas Cowboys verfolgten Linebackers Shaquille Leonard zu sichern. Leonards Entscheidung, sich den Eagles statt den Cowboys anzuschließen, hat die Cowboys-Fans enttäuscht. Offenbar fühlte sich Leonard von der Gelegenheit, für einen Konkurrenten zu spielen, angezogen und glaubte, dass er bei den Eagles sofort etwas bewirken könnte. Während die Cowboys über vielversprechende aufstrebende Linebacker verfügen, wäre Leonards Erfahrung für ihre Verteidigung ein Luxus gewesen. Andererseits brauchten die Eagles einen Spieler, der eingreifen und sofort einen Unterschied machen konnte. Leonards Entscheidung fällt vor einem entscheidenden NFC-East-Rückkampf zwischen den Cowboys und den Eagles, der das Duell noch spannender macht.

Bemerkenswerte Akquisitionen während der Saison für die Eagles

Die Philadelphia Eagles haben im Laufe der Saison im Jahr 2023 bisher mehrere bemerkenswerte Neuzugänge getätigt. Einer der bemerkenswertesten Neuzugänge ist Wide Receiver Julio Jones, der relativ wenig Einfluss auf das Team hatte. Obwohl er einen Touchdown erzielte, hat Jones nur 4 Pässe auf 7 Ziele und insgesamt 8 Yards gefangen. Seine Spielzeit hat sich mit der Rückkehr anderer wichtiger Receiver verkürzt. Da AJ Brown, DeVonta Smith und Dallas Goedert alle gesund sind, sieht der dritte Receiver der Eagles zunächst nicht viele Ziele, und Jones ist im Vergleich zu anderen Receivern wie Sammy Watkins und Olamide Zaccheaus bei den Snap Counts zurückgefallen. Dies könnte Jones möglicherweise zu einem Kandidaten für eine Veröffentlichung machen, wenn sich seine Produktion nicht verbessert. Die Eagles werden ihren Kader weiterhin evaluieren und anpassen, um im weiteren Verlauf der Saison erfolgreich zu sein.

