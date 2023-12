Die Entscheidung der Eagles, auf Kyle Hamilton zu verzichten, verfolgt sie erneut mit sekundären Problemen

By

Die Entscheidung der Philadelphia Eagles, in der Erstrunden-Auswahl 2022 auf den ehemaligen Notre-Dame-Safety Kyle Hamilton zu verzichten, erweist sich als kostspielig. Trotz der Erwartung, dass der General Manager der Eagles, Howie Roseman, mit seinen Top-Picks offensive oder defensive Linemen ins Visier nehmen würde, glaubten viele, dass das Team für Hamilton eine Ausnahme machen würde, nachdem Roseman bis zum 13. Pick gehandelt hatte.

Hamilton selbst war überzeugt, dass er von den Eagles ausgewählt werden würde. In einem Interview mit Marlon Humphrey im Punch Line Podcast verriet er, dass es vor der Wahl einen Moment der Vorfreude im Green Room gegeben habe. Zu seiner Überraschung entschieden sich die Eagles jedoch stattdessen für den Defensive Lineman Jordan Davis.

Die Baltimore Ravens nutzten schnell die Gelegenheit und wählten Hamilton mit dem 14. Pick. Seitdem hat sich Hamilton bereits in seinem zweiten Jahr zu einem der besten Safetys der Liga entwickelt. Er hat beeindruckende Statistiken vorzuweisen, darunter 62 Tackles, drei Sacks, acht Tackles für Verlust und zwei Interceptions in 12 Starts. Sein Einfluss auf die Verteidigung der Ravens war tiefgreifend, da sie derzeit über die zweitbeste Passverteidigung der Liga verfügen und nur 171.7 Yards pro Spiel aufgeben.

Unterdessen kämpfen die Eagles in der Sekundarstufe. Sie belegen den 29. Platz in der Passverteidigung und erlauben durchschnittlich 260.3 Yards pro Spiel. Dies wurde deutlich bei der jüngsten Niederlage gegen die San Francisco 49ers deutlich, wo Quarterback Brock Purdy ihre Verteidigung für 314 Yards und vier Touchdowns in Brand setzte.

Da in der Saison noch fünf Spiele übrig sind, können es sich die Eagles nicht leisten, ihre sekundären Probleme zu ignorieren. Sie müssen immer noch gegen talentierte Wide Receiver wie CeeDee Lamb von den Dallas Cowboys und DK Metcalf von den Seattle Seahawks antreten. Im Nachhinein werden die Eagles es vielleicht bereuen, auf ein Talent wie Kyle Hamilton verzichtet zu haben und ihn nicht als wichtigen Starter in ihrer Sekundarstufe zu haben.

Während die Eagles ihre Saison fortsetzen, erinnert die Entscheidung, Hamilton außer Acht zu lassen, daran, wie wichtig es ist, im Draft fundierte Entscheidungen zu treffen, die mit den Bedürfnissen des Teams und dem langfristigen Erfolg im Einklang stehen.

Lesen Sie mehr in der Web Story: Die Entscheidung der Eagles, auf Kyle Hamilton zu verzichten, verfolgt sie erneut mit sekundären Problemen