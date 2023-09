Electronic Arts enthüllt bestbewertete Spieler für EA Sports FC 24

By

Electronic Arts (EA) hat eine Liste der bestbewerteten Spieler für das kommende Spiel EA Sports FC 24 veröffentlicht. Die erste Ankündigung umfasst die 24 besten Spieler, weitere Enthüllungen sind in den kommenden Tagen geplant. Die vollständige Liste wird am 15. September um 12:3 Uhr PT / 5:6 Uhr ET / XNUMX:XNUMX Uhr BST / XNUMX:XNUMX Uhr MESZ veröffentlicht.

Unter den bestbewerteten Spielern teilen sich vier Personen die höchste Bewertung von 91. Zu dieser Elitegruppe gehören Kylian Mbappé aus Frankreich und PSG, Alexia Putellas aus Spanien und Barcelona, ​​Erling Haaland aus Norwegen und Manchester City sowie Kevin De Bruyne aus Belgien und Manchester Stadt.

Knapp dahinter folgen mit einer Wertung von 90 acht Spieler: Aitana Bonmatí, Lionel Messi, Sam Kerr, Karim Benzema, Thibaut Courtois, Harry Kane, Caroline Graham Hansen und Robert Lewandowski.

Die aufregende Neuigkeit für Fans ist, dass EA Sports FC 24 Spielerinnen den beliebten Ultimate Team-Modus vorstellen wird und damit erstmals Sportlerinnen in die Serie einbezieht. Diese Integration ermöglicht es Spielern, individuelle Teams mit männlichen und weiblichen Spielern zu erstellen.

Die Entscheidung, Spielerinnen aufzunehmen, wurde getroffen, um zum Wachstum des Frauenfußballs beizutragen und Fans auf der ganzen Welt zu vereinen. Der ausführende Produzent John Shepherd betonte die Überzeugung, dass EA Sports FC eine entscheidende Rolle bei der Weiterentwicklung des Sports spielen kann.

Um Bedenken hinsichtlich der Änderung auszuräumen, erklärte der leitende Produzent Sam Rivera, dass Ultimate Team ein Fantasy-Modus sei und die Einbeziehung von Spielerinnen mit dem Konzept übereinstimme, Traumteams mit unterschiedlichen Nationalitäten, Ligen und Vereinen zu schaffen.

Die Veröffentlichung von EA Sports FC ist für den 29. September 2023 geplant, wobei der Early Access über die Ultimate Edition ab dem 22. September möglich ist. Das Spiel wird auf verschiedenen Plattformen verfügbar sein, darunter PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S und Xbox One , PC und Nintendo Switch.

Quelle: [Electronic Arts](https://www.videogameschronicle.com/companies/electronic-arts/) – [EA Sports FC 24](https://www.videogameschronicle.com/games/ea-sports-fc- 24/)

Definitionen:

– EA Sports FC 24: Ein von Electronic Arts entwickeltes Videospiel mit erstklassigen Spielern des Sports.

– Ultimate Team: Ein Spielmodus, in dem Spieler ihre Fantasy-Teams mit Spielern verschiedener Nationalitäten, Ligen und Vereine zusammenstellen können.

