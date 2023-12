Adama Traore Player Moments SBC: Die ultimative Karte in EA FC 24 freischalten

By

Zusammenfassung: Der Adama Traore Player Moments SBC ist jetzt in EA FC 24 verfügbar und bietet Spielern die Möglichkeit, eine spezielle Karte für ihre Ultimate Teams zu erhalten. Dieser Artikel bietet eine Anleitung zum Ausfüllen des SBC und wägt ab, ob es sich lohnt, in die Karte zu investieren.

Das Abschließen des Adama Traore Player Moments SBC in EA FC 24 ist ein Kinderspiel, da nur zwei einfache Aufgaben zu erledigen sind. Für die erste Aufgabe benötigen Sie mindestens 1 Spieler aus Spanien, 1 formstarken Spieler, eine Kaderbewertung von mindestens 83 und insgesamt 11 Spieler im Kader. Die zweite Aufgabe erfordert mindestens 1 Spieler aus der Premier League, eine Kaderbewertung von mindestens 86 und wiederum 11 Spieler im Kader.

Um die möglichen Kosten dieses SBC abzuschätzen, ist es wichtig, das benötigte Futter zu berücksichtigen. Derzeit kostet der Kauf aller benötigten Karten auf dem Markt etwa 120,000 Münzen. Wenn Sie jedoch bereits über passende Karten in Ihrer bestehenden Ultimate Team-Sammlung verfügen, können Sie diese Kosten deutlich reduzieren. Darüber hinaus kann die Teilnahme an anderen EA FC 24-Modi wie Squad Battles und Division Rivals mehr Futter für den SBC liefern.

Nach Abschluss schalten Sie eine RWB-Karte mit der Wertung 87 frei, die sich durch unglaubliche Vielseitigkeit auszeichnet und die Möglichkeit bietet, auf verschiedenen Positionen zu spielen, darunter ST, RM und RW. Sein herausragendes Merkmal ist sein rasantes Tempo von 95, was ihn zu einem der schnellsten Gegenstände in Ultimate Team macht. Darüber hinaus verfügt die Karte über den Quick Step-Spielstil+, der im aktuellen Meta eine große Bedeutung hat. Unter Berücksichtigung aller Faktoren ist die Adama Traore Player Moments-Karte zweifellos die für ihren Erwerb erforderliche Investition in Münzen wert.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Adama Traore Player Moments SBC den Spielern eine einzigartige Gelegenheit bietet, ihr Ultimate Team mit einer äußerst vielseitigen und schnellen Karte zu verbessern. Mit einer minimalen Anzahl an Aufgaben und leicht erreichbaren Bedingungen ist dieser SBC sowohl für Anfänger als auch für erfahrene FIFA-Spieler zugänglich. Wenn Sie also Ihren Kader um einen dominanten Spieler erweitern möchten, ist der Abschluss des Adama Traore Player Moments SBC in EA FC 24 ein lohnendes Unterfangen.

