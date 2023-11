Neue Perspektiven auf die Fusion von Microsoft und Activision Blizzard

Die jüngste Ankündigung der Fusion von Microsoft und Activision Blizzard hat Schockwellen in der Videospielbranche ausgelöst. Während viele Bedenken hinsichtlich der Konsolidierung und ihrer Auswirkungen auf den Wettbewerb geäußert haben, vertritt Andrew Wilson, CEO von Electronic Arts (EA), eine andere Perspektive. Laut Wilson ist dieser Zusammenschluss tatsächlich eine positive Entwicklung für die gesamte Branche.

Während eines Interviews mit CNBC drückte Wilson seine Begeisterung aus und erklärte: „Ich glaube, dass die Fusion von Microsoft und Activision die Videospielbranche grundlegend verändern wird.“ Es zeigt, dass sich eines der größten Unternehmen der Welt langfristig für die Unterstützung und den Ausbau unserer Branche einsetzt.“ Dieses Unterstützungssignal eines Technologieriesen wie Microsoft ist zweifellos ein starker Vertrauensbeweis für die Zukunft der Branche.

Trotz Bedenken hinsichtlich möglicher Auswirkungen auf EA glaubt Wilson, dass sein Unternehmen von dieser Fusion stark profitieren wird. Als eines der wenigen großen unabhängigen Spielestudios verfügt EA über eine Fülle an geistigem Eigentum von Weltklasse und eine riesige Community von 700 Millionen Spielern. Wilson prognostiziert, dass der Zusammenschluss EA neue Möglichkeiten für den Aufbau strategischer Partnerschaften und Kooperationen eröffnen wird, was letztendlich sowohl den Spielern als auch der Branche insgesamt zugute kommen wird.

Auf die Frage nach der Möglichkeit einer Übernahme von EA selbst lenkte Wilson das Gespräch geschickt auf EAs eigenes Potenzial für die Übernahme von Studios. Er betonte: „Wir suchen aktiv nach Möglichkeiten, unser Portfolio zu erweitern, sei es durch den Erwerb von Studios mit einzigartigem geistigem Eigentum, die Integration modernster Technologie oder die Erweiterung der Fähigkeit unseres Netzwerks, mit Spielern in Kontakt zu treten.“ Diese Reaktion lässt darauf schließen, dass EA proaktiv nach Wachstum und Innovation in der Branche strebt.

Während in früheren Berichten bereits auf ein Interesse von EA an einer Fusion mit NBC Universal hingewiesen wurde, scheinen die Verhandlungen aufgrund von Meinungsverschiedenheiten über Preis und Struktur gescheitert zu sein. Dennoch bleibt Wilson optimistisch, was die Zukunft und die Fähigkeit von EA angeht, seine eigenen Stärken zu nutzen, um in einer sich schnell entwickelnden Branche weiterhin erfolgreich zu sein.

