Dying Light 2 Stay Human kooperiert mit For Honor für ein episches Crossover-Event

In einer spannenden Zusammenarbeit, die Spieler auf der ganzen Welt begeistern wird, hat sich das Open-World-Koop-Zombie-Parkour-Spiel Dying Light 2 Stay Human mit dem beliebten Actiontitel For Honor zusammengetan. Diese Partnerschaft führt zu einem aufregenden Crossover-Event, das den Spielern ein einzigartiges Spielerlebnis wie nie zuvor bietet.

Während dieses zweiwöchigen Events werden Spieler von Dying Light 2 Stay Human auf beeindruckende Krieger von For Honor treffen, darunter Kensei, Wardens und Berserker. Wenn Sie an intensiven Schlachten teilnehmen und diese legendären Kämpfer besiegen, werden aufregende Belohnungen freigeschaltet, die Ihr Gameplay verbessern können. Machen Sie sich bereit für epische Beute wie die Waffe und Blaupause der Handaxt des Berserkers, das stylische Berserker-Outfit und sogar den Gleitschirm der Wikinger-Fraktion. Diese exklusiven Artikel sollten Sie sich nicht entgehen lassen.

Egal, ob Sie ein Fan von Dying Light 2 Stay Human oder ein engagierter Spieler von For Honor sind, dieses Crossover-Event bietet die perfekte Gelegenheit, Ihren Gaming-Horizont zu erweitern. Tauchen Sie ein in die Welt des Parkour-durchdrungenen Zombie-Überlebens und treten Sie gegen die legendären Krieger aus dem gefeierten Actionspiel an.

Das Crossover-Event „Dying Light 2 Stay Human X For Honor“ ist jetzt live und wird bis zum 5. Dezember für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox und PC verfügbar sein. Verpassen Sie nicht Ihre Chance, an dem Abenteuer teilzunehmen und exklusive Belohnungen freizuschalten, die Ihr Spielerlebnis verbessern.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Kann ich auf jeder Plattform am Crossover-Event „Dying Light 2 Stay Human X For Honor“ teilnehmen?

Ja, das Event ist für PlayStation 4-, PlayStation 5-, Xbox- und PC-Spieler verfügbar.

2. Welche Belohnungen kann ich verdienen, wenn ich die Krieger von For Honor besiege?

Durch das Besiegen der Kensei, Wächter und Berserker können Spieler aufregende Belohnungen wie die Handaxtwaffe und Blaupause des Berserkers, das Berserker-Outfit, den Gleitschirm der Wikinger-Fraktion und mehr freischalten.

3. Wann endet das Crossover-Event?

Das Crossover-Event „Dying Light 2 Stay Human X For Honor“ läuft bis zum 5. Dezember und gibt den Spielern ausreichend Zeit, teilzunehmen und exklusive Belohnungen zu verdienen.