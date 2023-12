Marvel-Star Xochitl Gomez gewinnt „Dancing With the Stars“ Staffel 32

Die 32. Staffel von Dancing With the Stars endete mit einem spannenden Finale, in dem Xochitl Gomez zum Champion gekrönt wurde. Gomez, bekannt für ihre Rolle als America Chavez in „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“, beeindruckte die Jury und die Zuschauer während der gesamten Staffel mit ihrem Talent und ihrer Entschlossenheit.

Gomez' letzte beiden Tänze im Finale, ein Foxtrott und eine Freestyle-Routine, erhielten jeweils perfekte Bewertungen. Richterin Carrie Ann Inaba lobte Gomez‘ Kür und erklärte, dass sie eine mutige und mutige Seite von ihr zeigte, die noch nie zuvor gesehen worden sei.

Auch der Zweitplatzierte Jason Mraz, der Überraschungskandidat der Saison, lieferte im Finale herausragende Leistungen ab. Mraz, der zunächst die zum Tanzen erforderliche Körperlichkeit und Athletik unterschätzte, brachte zum Ausdruck, wie diese Erfahrung ihn als Person veränderte. Er gab auch seine Absicht bekannt, Tanz in seine zukünftigen Musikshows zu integrieren.

Während der Abend größtenteils mit positiven Momenten gefüllt war, gab es einige Dramen in Bezug auf Inabas Kritik. Die Fans stellten Inabas inkonsistente Wertung und die wahrgenommene Bevorzugung bestimmter Teilnehmer in Frage.

Am Finalabend kehrten auch zuvor ausgeschiedene Paare mit einer großen Eröffnungsnummer und besonderen Darbietungen zurück, darunter eine Tanzeinlage der Gewinnerin der letzten Saison, Charli D'Amelio.

Der Sieg von Xochitl Gomez bei Dancing With the Stars festigt nicht nur ihr Talent in der Unterhaltungsindustrie, sondern unterstreicht auch die Bedeutung der Repräsentation in der Populärkultur. Ihr Erfolg dient als Inspiration für aufstrebende Tänzer und Performer auf der ganzen Welt.