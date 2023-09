Duolingo startet Gamified Music Education Platform

Duolingo, die beliebte Sprachlernplattform, erweitert ihr Angebot um Musikunterricht. Das Unternehmen, das für seine werbefinanzierten Mini-Lektionen bekannt ist, erstellt ein neues Paket namens Duolingo Music. Es wird erwartet, dass dieses Paket mit über 200 „lustigen und bekannten Melodien“ in der Lernbibliothek auf den Markt kommt, zusammen mit interaktiven Übungen und Lektionen, die den Schülern das Lesen von Noten, das Spielen einfacher Lieder und das Eintauchen in die Musiktheorie beibringen sollen.

Duolingo Music wird wie seine Sprachplattform einer spielerischen Lernstruktur folgen. Die Schüler werden von animierten Charakteren durch Herausforderungen wie das Zuordnen von Noten und Übungen zum Ausfüllen von Lücken in einer Musikpartitur geführt. Sie sammeln Spielpunkte und treten in Bestenlisten gegeneinander an, um ihr Lernen weiter zu motivieren. Der neue Musiklehrplan wird auf der Duocon-Konferenz am 11. Oktober ausführlicher vorgestellt.

Vanessa Jameson, Director of Engineering, New Subjects bei Duolingo, erklärte, dass es die Mission des Unternehmens sei, die beste Bildung allgemein verfügbar zu machen. Durch das kostenlose Angebot von Musikunterricht im spielerischen und motivierenden Duolingo-Format möchten sie das Erlernen der Grundlagen der Musik für jedermann zugänglich machen.

Duolingo hat sein Angebot bereits über das Sprachenlernen hinaus erweitert und ein Paket für elementare Mathematik für Kinder und Gehirntrainingsübungen für Erwachsene hinzugefügt. Mit der Aufnahme von Duolingo Music setzt die Plattform ihre Mission fort, einem breiten Spektrum von Lernenden vielfältige Bildungsmöglichkeiten zu bieten.

