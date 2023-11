Es liegen spannende Zeiten vor uns, da Dune: Awakening in den frühen Closed Beta-Test geht

By

Funcom, das innovative Spieleentwicklungsunternehmen, hat kürzlich bekannt gegeben, dass sein mit Spannung erwartetes Survival-MMO Dune: Awakening sich schnell der frühen Closed-Beta-Testphase nähert. Dies stellt einen entscheidenden Schritt in der Entwicklung des Spiels dar, da das Team davon überzeugt ist, dass das Feedback der Spieler erheblich zu seiner Verbesserung und seinem Erfolg beitragen wird.

Dune: Awakening spielt auf dem majestätischen Planeten Arrakis, einer riesigen offenen Welt voller unerbittlicher Gefahren, fesselnder Entdeckungen und der ständigen Notwendigkeit, Ihre Umgebung strategisch aufzubauen und zu nutzen. Das Überleben im Wüstensand von Arrakis ist keine leichte Aufgabe, was es für Spieler zu einem aufregenden und gnadenlosen Umfeld macht, das es zu erkunden und zu erobern gilt.

Wenn Sie unbedingt zu den Ersten gehören möchten, die dieses spannende neue MMO erleben, empfehlen Ihnen die Entwickler, auf der Dune: Awakening-Website nach einem neuen Anmeldeformular Ausschau zu halten. Durch die Anmeldung schließen Sie sich möglicherweise einer ausgewählten Gruppe von Spielern an, die die Möglichkeit haben, am geschlossenen Betatest teilzunehmen. Während die erste Einladungsrunde möglicherweise nicht allen gerecht wird, versichert das Team, dass im Verlauf der Testphase weitere Chancen folgen werden. Auch wenn Sie zunächst nicht ausgewählt werden, lohnt es sich dennoch, Ihr Interesse zur Prüfung einzureichen.

Es ist wichtig zu beachten, dass alle Tests im Rahmen einer Geheimhaltungsvereinbarung (NDA) durchgeführt werden. Dadurch wird sichergestellt, dass die Inhalte und Details des Spiels in dieser frühen Entwicklungsphase vertraulich bleiben. Durch die Teilnahme am Betatest erhalten Sie nicht nur exklusiven Zugang zum Spiel, sondern spielen durch Ihr wertvolles Feedback auch eine entscheidende Rolle bei der Feinabstimmung und Verfeinerung.

Dune: Awakening verspricht ein fesselndes Erlebnis zu werden, das die Elemente des Survival-Gameplays in einer einzigartigen und herausfordernden Umgebung vereint. Zu Beginn des geschlossenen Betatests können sich die Spieler auf eine unvergessliche Reise durch Arrakis freuen, die eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Zukunft des Spiels spielt. Also schnallen Sie sich an, bereiten Sie sich auf ein Abenteuer wie kein anderes vor und machen Sie sich bereit, Dune: Awakening zum besten Survival-MMO zu machen, das es sein kann.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Wie kann ich mich für den geschlossenen Betatest von Dune: Awakening anmelden?

Um sich für den geschlossenen Betatest anzumelden, besuchen Sie die Website von Dune: Awakening und halten Sie Ausschau nach dem neuen Anmeldeformular. Füllen Sie das Formular mit den erforderlichen Informationen aus, die für die Testphase berücksichtigt werden sollen.

2. Gibt es zusätzliche Chancen, am geschlossenen Betatest teilzunehmen, wenn ich zunächst nicht ausgewählt werde?

Ja, die Entwickler haben bestätigt, dass es im Laufe der Testphase mehr Möglichkeiten zur Teilnahme am geschlossenen Betatest geben wird. Auch wenn Sie in den ersten Runden nicht ausgewählt wurden, stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Interesse bekunden, um bei zukünftigen Einladungen berücksichtigt zu werden.

3. Gibt es eine Geheimhaltungsvereinbarung (NDA) für den geschlossenen Betatest?

Ja, alle Closed-Beta-Tester müssen eine Geheimhaltungsvereinbarung (NDA) einhalten. Dadurch wird sichergestellt, dass der Inhalt und die Details des Spiels während der frühen Entwicklungsphase vertraulich bleiben.

4. Wie kann ich während des geschlossenen Betatests zur Entwicklung und Verbesserung von Dune: Awakening beitragen?

Durch die Teilnahme am geschlossenen Betatest haben Sie die Möglichkeit, den Entwicklern wertvolles Feedback zu geben. Dieses Feedback kann von Fehlerberichten bis hin zu Verbesserungsvorschlägen reichen und dem Team helfen, das Spiel vor seiner offiziellen Veröffentlichung zu verfeinern und zu polieren. Ihr Beitrag spielt eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Zukunft von Dune: Awakening.