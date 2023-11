DualSense-Controller sind jetzt zum Black Friday im Angebot

By

Gute Nachrichten für Gamer: Die DualSense-Controller für PlayStation 5 sind auf den Black-Friday-Angebotspreis von 49.99 US-Dollar gesunken, sodass Sie je nach gewählter Farbvariante bis zu 25 US-Dollar sparen können. Dieses Angebot ist bei großen Einzelhändlern wie Amazon, Best Buy und PS Direct erhältlich. Wenn Sie bereit sind zu warten, wird Walmart die Controller bald auch für einen Dollar günstiger anbieten. Auch wenn der Unterschied nicht signifikant erscheint, ist er für diejenigen, die auf der Suche nach dem bestmöglichen Angebot sind, dennoch eine Überlegung wert.

Es wird empfohlen, sich für beliebte Farbvarianten wie Volcanic Red, Cobalt Blue, Galactic Purple oder Grey Camo zu entscheiden, da diese bei Sale-Events schnell ausverkauft sind und in der Regel für 74.99 $ im Einzelhandel erhältlich sind. Wenn Sie sie während des Black Friday-Verkaufs für 49.99 $ erwerben, können Sie Ihre Ersparnisse maximieren.

Der Verkaufspreis von 49 bis 50 US-Dollar ist zum Standardrabatt für das PlayStation-Gamepad geworden und macht es zu einer großartigen Option für Weihnachtseinkäufe oder als Geschenk für PlayStation-Fans. GameStop bietet außerdem einen weiteren Rabatt an und senkt den Preis für Click-and-Collect-Bestellungen auf 44.99 $. Wenn Sie ein Geschäft in der Nähe haben, ist dies eine weitere hervorragende Möglichkeit, Geld zu sparen.

Sollten Sie frühe Black Friday-Angebote kaufen?

Die Black-Friday-Angebote haben sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt und erstrecken sich über den traditionellen Tag nach Thanksgiving hinaus auf den gesamten Monat November. Da frühe Angebote auftauchen, kann es schwierig sein, zu entscheiden, ob man davon profitiert oder auf den Black Friday selbst wartet.

Bei PlayStation-Angeboten wie diesen empfiehlt es sich jedoch dringend, von den aktuellen Rabatten zu profitieren. Die DualSense-Controller sind jetzt zum niedrigsten Preis von 49 US-Dollar erhältlich, was seit letztem Jahr der konstante Black Friday-Rabatt ist. Es ist auch wichtig zu beachten, dass die neuen Farbvarianten Cobalt Blue und Volcanic Red zum ersten Mal im Angebot sind. Diese können vor der traditionellen Black-Friday-Verkaufswoche ausverkauft sein, daher ist es am besten, das Beste aus diesen frühen Black-Friday-Angeboten zu machen.

Zusätzlich zu den Controller-Rabatten gibt es auch ein Spider-Man 2 PS5-Bundle für 499.99 $, das ein neues exklusives PS5-Spiel enthält. Dies ist ein lohnendes Angebot, insbesondere wenn man bedenkt, dass das Spiel normalerweise für 70 US-Dollar verkauft wird. Ein weiteres Bundle mit dem PS2020-Modell 5 und Call of Duty: Modern Warfare 3 erscheint am 10. November bei Best Buy zum gleichen Preis.

Quelle: IGN Deals, @IGNDeals auf Twitter