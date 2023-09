World of Warcrafts Patch 10.2: Guardians of the Dream

By

World of Warcraft-Spieler warten sehnsüchtig auf den kommenden Patch 10.2 mit dem Titel „Guardians of the Dream“. Dieser große Inhaltspatch entführt die Spieler auf neue Abenteuer im magischen Reich des Smaragdgrünen Traums.

Der Smaragdgrüne Traum ist ein wichtiger Teil der Überlieferungen von World of Warcraft und untrennbar mit der Welt von Azeroth verbunden. In diesem Patch haben Spieler die Möglichkeit, einen Teil des Traums in seinem reinen Zustand zu erkunden, der bisher größten Darstellung des Traums.

„Guardians of the Dream“ wird eine neue Zone einführen, die den Spielern eine neue Umgebung bietet, die sie erkunden und mit der sie interagieren können. Darüber hinaus wird es neue Weltaktivitäten, einen Raid sowie Drachenreitkurse, Glyphen und Reittiere geben.

Eines der Hauptmerkmale dieses Patches ist das öffentliche Superbloom-Event. Die Spieler schließen sich mit einem Uralten namens Sprucecrown zusammen, um einen Baum zu kultivieren und erhalten vorübergehende Kräfte aus dem Traum, die sie bei ihrer Mission unterstützen. Außerdem wird es eine neue Fraktion namens Dream Wardens geben, die den Spielern einen einzigartigen Rufpfad und Belohnungen bietet.

Der Patch wird tiefer in die Geschichte der Primalisten eintauchen, die in der Dragonflight-Erweiterung faszinierende Schurken waren. Es bietet den Spieleentwicklern die Möglichkeit, neue Gegner und Herausforderungen einzuführen, die im Bewusstsein der Spieler verankert sind.

Für Fans der Nachtelfenrasse ersetzt die Einführung des Weltenbaums auf den Dracheninseln möglicherweise nicht Darnassus, bietet aber eine neue Operationsbasis, in der sie beginnen können, die erlittenen Wunden zu heilen.

Während der Endboss des Dragonflight-Raids noch nicht bekannt gegeben wurde, hat Blizzard bereits Hinweise auf zukünftige Story-Möglichkeiten gegeben. Spieler können mit einem weiteren großen Patch rechnen, der Guardians of the Dream folgt, während sich die Geschichte weiterentwickelt.

Patch 10.1.7, der Heritage Armor-Quests für die Verlassenen und Nachtelfen enthält, wurde bereits von Blizzard veröffentlicht. Der Veröffentlichungstermin für Guardians of the Dream wurde noch nicht bekannt gegeben, aber es wird bald zum Testen auf den Realms verfügbar sein.

