Downtown Grind gibt Schließung und Umzug von Elmira RISE bekannt

In einer überraschenden Wendung der Ereignisse hat Downtown Grind, ein beliebtes Café in Elmira, New York, seine Schließung und den Verkauf seines Geschäfts angekündigt. Diese Nachricht kommt nur wenige Tage nach der Eröffnungszeremonie von Elmira RISE, einer neuen Kaffee- und Trockenbar, die in Downtown Grind betrieben wurde.

Laut Seth Adams von Warnersway Real Estate and Property Management, dem Grundstückseigentümer, operierte Elmira RISE ohne die erforderliche Nutzungsgenehmigung in Downtown Grind. Adams selbst wusste nichts von dem neuen Geschäft, bis er letzte Woche Nachrichtenartikel darüber las, und selbst der Besitzer von Downtown Grind wusste nichts von der Zeremonie zum Durchschneiden des Bandes.

Matthew Gutwillig, der Eigentümer von Elmira RISE, hat bestätigt, dass sie aktiv nach einem neuen Standort suchen und beabsichtigen, bald zurückzukehren. Es wurde bekannt, dass Elmira RISE einen kurzfristigen Untermietvertrag mit Downtown Grind hatte, aber unvorhergesehene Umstände zwangen sie, vorübergehend zu schließen, bis ein neuer Ort gefunden wurde.

Elmira RISE hatte ehrgeizige Pläne, darunter das Angebot von Kaffee mit umfassendem Service, Brunch und einer Trockenbar sowie die Ausrichtung unterhaltsamer Abendveranstaltungen. Aufgrund der Genehmigungslage und der mangelnden Kommunikation mit dem Grundstückseigentümer befindet sich Elmira RISE nun jedoch mitten in einem Umzugsprozess.

Auch die Schließung von Downtown Grind ist von Bedeutung. Nach fünf erfolgreichen Jahren hat sich der Eigentümer entschieden, das Unternehmen zu verkaufen. Adams äußerte seine Hoffnung, dass der Eigentümer in Zukunft in gewisser Weise zurückkehren werde, doch in der Zwischenzeit werden Anstrengungen unternommen, um ein neues Unternehmen an den Standort zu locken.

Obwohl die Elmira Code Enforcement und der Eigentümer von Downtown Grind nicht auf Anfragen zur Klarstellung geantwortet haben, ist es klar, dass in beiden Einrichtungen erhebliche Änderungen vorgenommen werden. Einwohner und Kaffeeliebhaber von Elmira warten gespannt auf Neuigkeiten zur Zukunft von Downtown Grind und auf die Wiedereröffnung von Elmira RISE an einem neuen Standort.