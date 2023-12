Mangel an Krankenwagen gefährdet Leben in Dougherty County

Der gravierende Mangel an Krankenwagen im Dougherty County hat einen kritischen Punkt erreicht, der Leben gefährdet. Der Rettungsdienstdirektor des Landkreises, Sam Allen, hat seine ernsthafte Besorgnis über den Zustand der Krankenwagenflotte zum Ausdruck gebracht, da sieben von 14 Krankenwagen regelmäßig im Einsatz sind und die verbleibenden Ersatzfahrzeuge repariert oder ersetzt werden müssen. Viele dieser Fahrzeuge haben eine hohe Laufleistung, die zwischen 160,000 und 200,000 Meilen liegt.

Letzte Woche wurden die schlimmen Folgen des Krankenwagenmangels deutlich, als einer der Krankenwagen eine Panne hatte, als er ein Opfer einer Schießerei ins Krankenhaus transportierte. Der Patient musste in einen anderen Krankenwagen in der Nähe verlegt werden, was zu einer möglicherweise lebensgefährlichen Verzögerung führte. Allen betonte, dass dieser Vorfall den dringenden Bedarf an zusätzlichen Krankenwagen im Landkreis zeige.

Das Problem erstreckt sich über Dougherty County hinaus, da Rettungsdienste in Georgia und im ganzen Land vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Den Herstellern fällt es schwer, genügend Spezialfahrzeuge für Krankenwagen herzustellen, was das Problem noch verschärft. Trotz der Bemühungen des Landkreises, neue Krankenwagen zu kaufen, verzögerten Probleme in der Lieferkette die Lieferung. Die Kommission hat den Kauf von vier Lastwagen genehmigt, diese werden jedoch erst im Mai verfügbar sein. Dies bedeutet, dass Dougherty County weitere sechs Monate in einem kritischen Zustand mit Krankenwagen bleiben wird.

Allen betonte, dass es sich der Landkreis nicht leisten könne, ohne genügend Krankenwagen erwischt zu werden. Wenn die bestehende Flotte altert und mehr Kilometer zurücklegt, steigt das Risiko mechanischer Ausfälle, was möglicherweise die Reaktionszeiten im Notfall und die Patientenversorgung gefährdet.

Es ist alarmierend, dass der Landkreis seit 2021 keinen neuen Krankenwagen erhalten hat, was den dringenden Bedarf an sofortigem Handeln unterstreicht. Das Leben der Bewohner von Dougherty County steht auf dem Spiel, und es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Regierung diesen Mangel mit höchster Priorität angeht.