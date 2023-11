Der neueste Patch für Dota 2 bringt Balanceänderungen und spannende Updates

Valve Software hat nach Abschluss von The International (TI) Ende Oktober den mit Spannung erwarteten Patch 7.42e für Dota 2 veröffentlicht. Während einige Spieler möglicherweise auf umfangreichere Änderungen gehofft haben, konzentriert sich dieses Update auf Balance-Anpassungen und Zahlenoptimierungen. Es geht jedoch um die Dominanz bestimmter Stärkehelden wie Bristleback, Chaos Knight und Spirit Breaker im Metaspiel von TI 2023.

Die kampfstarken Stärkehelden mit hohem Schaden, die das Spiel von Anfang bis Ende kontrollierten, haben in diesem Patch dringend benötigte Nerfs erhalten. Bei Bristleback, der für seine Aghanim-Szepter-in-Blutstein-Konstruktion bekannt ist, wurde der maximale Schaden seines Quill Spray verringert. Darüber hinaus hat die Fähigkeit „Hairball“ von Aghanims Scherbe jetzt eine kürzere Zauberreichweite und eine längere Abklingzeit. Das Level-20-Talent von Bristleback, das den Stapelschaden von Quill Spray erhöhte, wurde ebenfalls geschwächt.

Chaos Knight, der eine beliebte Wahl für die Rolle des Trägers war, hat Anpassungen an seinen Nachhaltigkeits- und Landwirtschaftsfähigkeiten erfahren. Die Lebensraubstrafe gegen Creeps für Chaos Strike wurde erhöht, zusammen mit einem deutlichen Anstieg der Manakosten für Phantasm. Diese Änderungen zielen darauf ab, seine Dominanz zu Beginn des Spiels zu verringern und es ihm schwerer zu machen, Gegner in der Lane zu belästigen.

Spirit Breaker, der Held von TI 2023, musste mit Abschwächungen seiner Fertigkeit „Angriff der Dunkelheit“ und seinem Upgrade „Aghanims Zepter“ zu kämpfen haben. Die Abklingzeit von „Angriff der Dunkelheit“ wurde erhöht, was das Einrichten von Ganks weniger praktisch macht. Greater Bash, seine andere Spezialfähigkeit, wurde ebenfalls gegen Creeps geschwächt, was es für Spirit Breaker schwieriger macht, Wellen zu beseitigen.

Neben diesen Anpassungen bietet der 7.42e-Patch Verbesserungen für mehrere Agilitäts- und Intelligenzhelden, die von der Dominanz der Stärkehelden in den Schatten gestellt wurden. Drow Ranger, Enigma, Lion, Lycan und Timbersaw haben alle Verbesserungen an ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten erhalten, was sie zu brauchbareren Picks im Metagame macht.

Zusätzlich zu den Heldenänderungen führt dieser Patch Anpassungen an beliebten und unbeliebten Gegenständen ein. Hand of Midas und Heart of Tarrasque, die häufig während TI gekauft werden, wurden abgeschwächt, um ihre Stärke zu reduzieren. In der Zwischenzeit wurden nicht ausreichend genutzte Kampfgegenstände zu Beginn des Spiels verbessert, wodurch ihre Relevanz und Lebensfähigkeit in Spielen erhöht wurde.

Mit diesen Balanceänderungen und -aktualisierungen kann die Dota 2-Community mit einer Verschiebung des Metaspiels rechnen, die Möglichkeiten für neue Strategien und Heldenauswahlen eröffnet. Die im 7.42e-Patch vorgenommenen Anpassungen zielen darauf ab, ein dynamischeres und vielfältigeres Spielerlebnis im kommenden ESL One Kuala Lumpur 2023-Turnier zu schaffen, bei dem 12 Teams um einen Anteil am Preispool von 1 Million US-Dollar kämpfen.

FAQ

F: Welche Änderungen wurden an den beliebten Stärke-Helden vorgenommen?

A: Bristleback, Chaos Knight und Spirit Breaker haben alle Nerfs erhalten, um ihre Dominanz im Metagame zu verringern. Der Schaden und die Talentboni von Bristlebacks Federspray wurden verringert, der Lebensraub von Chaos Knight gegen Creeps wurde bestraft und die Abklingzeiten von Spirit Breaker und seinen ultimativen Fähigkeiten wurden erhöht.

F: Welche Agilitäts- und Intelligenzhelden wurden verbessert?

A: Drow Ranger, Enigma, Lion, Lycan und Timbersaw haben Buffs erhalten, um ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten zu verbessern und sie zu brauchbareren Optionen im Spiel zu machen.

F: Wurden Gegenstände abgeschwächt oder verbessert?

A: Ja, beliebte Gegenstände wie „Hand von Midas“ und „Herz von Tarrasque“ wurden abgeschwächt, während weniger genutzte Kampfgegenstände wie „Ewiger Schleier“, „Wladimirs Opfergabe“ und „Pavise“ verbessert wurden, was ihre Effektivität in Spielen erhöht.