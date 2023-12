Feuereis und Klimawandel: Aufdeckung der möglichen Auswirkungen des schmelzenden Methanhydrats

Eine aktuelle Studie des Geologen Richard Davies und seines Teams von der Universität Newcastle hat Licht auf die mögliche Rolle von marinem Methanhydrat, allgemein als Feuereis bezeichnet, beim Klimawandel geworfen. Methanhydrat, das sich bei niedrigen Temperaturen und hohem Druck unter dem Meeresboden bildet, ist eine Kombination aus Methangas und flüssigem Wasser, die eine Marshmallow-ähnliche Eisstruktur erzeugt. Während der Stoff selbst nicht brennbar ist, wird beim Schmelzen Methan freigesetzt. Die Forscher entdeckten 23 große Pockennarben auf dem Meeresboden vor der Küste Mauretaniens, was auf das Vorhandensein erheblicher Mengen Feuereis hindeutet, das geschmolzen war und Methangas freigesetzt hatte.

Methan ist ein starkes Treibhausgas mit einem geschätzten Erwärmungspotenzial, das 80-mal größer ist als das von Kohlendioxid. Die Studie legt nahe, dass das Schmelzen von Feuereis zur Freisetzung großer Mengen Methan in die Atmosphäre beitragen und den Klimawandel verschärfen könnte. Während Wissenschaftler die Existenz von Methanhydrat und seine potenziellen Auswirkungen auf die globale Erwärmung schon seit langem kennen, zeigt diese Untersuchung, dass das Ausmaß seiner Anfälligkeit gegenüber klimabedingter Schmelze möglicherweise unterschätzt wurde.

Die von Davies und seinem Team beobachteten Pockennarben deuten darauf hin, dass Feuereis in geringeren Tiefen als bisher angenommen schmelzen könnte, wodurch Methan in den Ozean entweichen und möglicherweise in die Atmosphäre gelangen könnte. Diese Migration von Methangas aus tieferen Gewässern in flachere Tiefen hat das Potenzial, natürliche Eindämmungsmechanismen wie den mikrobiellen Abbau und die Auflösung im Meerwasser zu umgehen. Daher könnte die Freisetzung von Methangas durch Pockennarben zur Verstärkung der Auswirkungen der globalen Erwärmung beitragen.

Die Studie betont, wie wichtig es ist, die Tiefe als entscheidenden Faktor für das Verständnis des Verhaltens von Methangas und seiner Auswirkungen auf den Klimawandel zu berücksichtigen. Während die tiefsten Teile des Ozeans Methan enthalten und dessen Freisetzung begrenzen können, birgt die Migration von Gas in flachere Gewässer ein größeres Risiko einer Freisetzung in die Atmosphäre. Diese Forschung unterstreicht die Notwendigkeit weiterer Untersuchungen zum Ausmaß der Methanhydrat-Destabilisierung und ihrem möglichen Beitrag zu zukünftigen Klimawandelszenarien.

Zusammenfassend liefert die von Richard Davies und seinen Kollegen durchgeführte Studie neue Erkenntnisse über die Auswirkungen des schmelzenden Feuereises auf den Klimawandel. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass größere Gebiete mit Methanhydrat anfällig für Destabilisierung sind als bisher angenommen, was die Dringlichkeit unterstreicht, dieses starke Treibhausgas zu verstehen und zu steuern, um die Auswirkungen der globalen Erwärmung abzumildern.

