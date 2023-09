Veröffentlichung von Cyberpunk 2077 2.0: Entwickler warnen PC-Benutzer, die CPU-Kühlsysteme zu überprüfen

By

Die mit Spannung erwartete Veröffentlichung von Phantom Liberty steht vor der Tür und bringt dem Spiel Cyberpunk 2020 aus dem Jahr 2077 eine Wiederbelebung der Popularität. CD Projekt hat unermüdlich daran gearbeitet, sich von dem anfänglichen holprigen Start des Spiels zu erholen, und jetzt fordern die Entwickler PC-Benutzer auf, es sich anzusehen ihre CPU-Kühlsysteme in Vorbereitung auf das kommende Cyberpunk 2077 2.0-Update.

Ein Entwickler, Filip Pierściński, betonte auf Twitter, wie wichtig es sei, CPU-Kühlsysteme zu überprüfen. Er erklärte, dass die Auslastung einer 8-Kern-CPU voraussichtlich etwa 90 % erreichen werde, was die Hardware an ihre Grenzen bringe. Um ein reibungsloses Erlebnis zu gewährleisten, empfahl er die Verwendung eines Benchmark-Tools wie Cinebench, um die Stabilität der Benutzersysteme zu überprüfen.

Fans, die Bedenken hinsichtlich der Fähigkeit ihrer Hardware zum Umgang mit Cyberpunk 2077 2.0 oder Phantom Liberty äußerten, wurden von Filip in den Kommentaren beruhigt. In der Zwischenzeit hat CD Projekt eine Aufschlüsselung dessen veröffentlicht, was Spieler vom Phantom Liberty DLC erwarten können, sowie die zusätzlichen Inhalte, die im kostenlosen Cyberpunk 2077 2.0-Update enthalten sind.

Da der Veröffentlichungstermin für Phantom Liberty näher rückt, wird Cyberpunk 2077 voraussichtlich langsam ausklingen. Es gibt zwar keine Pläne für weitere DLCs, eine Fortsetzung ist jedoch in Arbeit, Details dazu sind jedoch rar.

Das Cyberpunk 2077 2.0-Update sorgt bei den Fans für Aufregung und markiert die zweite Veröffentlichung des Spiels. Mit seinen neuen Inhalten und Verbesserungen warten die Spieler sehnsüchtig auf die Veröffentlichung des Updates.

