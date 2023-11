Warum Sie den Asus ROG Ally anstelle einer Nintendo Switch in Betracht ziehen sollten

By

Wenn Sie darüber nachdenken, sich ein Black Friday-Angebot für eine Nintendo Switch zu sichern, haben wir einen anderen Vorschlag für Sie. Anstatt sich für die beliebte Handheld-Konsole zu entscheiden, sollten Sie einen Blick auf die Asus ROG Ally werfen, die derzeit einen Rabatt von 100 £ bietet und einen Preis von 599 £ hat. Obwohl dies teurer erscheinen mag als selbst das schlechteste Switch-Angebot, gibt es zwingende Gründe, diese Alternative in Betracht zu ziehen.

Erstens ist die Nintendo Switch nun seit sechs Jahren auf dem Markt und trotz einiger Upgrades zeigt sie langsam ihr Alter. Bei seiner Erstveröffentlichung im Jahr 2017 war es noch nicht einmal ein Kraftpaket. Es gibt viele Spekulationen, dass Nintendo nächstes Jahr eine neue Konsole herausbringen wird, wodurch die aktuelle Switch noch veralteter wird. Warum also in veraltete Hardware investieren, die wahrscheinlich in ein paar Monaten veraltet sein wird?

Andererseits ist das Asus ROG Ally gerade erst auf den Markt gekommen und kann mit beeindruckenden Spezifikationen aufwarten. Mit einem AMD Ryzen Z1 Extreme-Chip, 16 GB RAM und einer 512 GB SSD bietet dieses Handheld-Gerät im Vergleich zur Switch eine bessere Leistung für Multiplattform-Spiele. Darüber hinaus ist es zukunftssicherer, sodass sich der höhere Preis eher rechtfertigen lässt.

Während Sie keinen Zugriff auf Nintendo-Exklusivprodukte haben, läuft auf dem Asus ROG Ally Windows 11, was ihn im Wesentlichen in einen Handheld-PC verwandelt. Das bedeutet, dass Sie auf eine umfangreiche Bibliothek von PC-Spielen zugreifen und diese von Plattformen wie Steam, Epic Games Store und anderen installieren können. Der Aufbau einer Spielebibliothek ist auf dem ROG Ally kostengünstiger als auf der Switch. Wenn Sie bereits PC-Spiele besitzen, müssen Sie diese außerdem nicht erneut kaufen.

Obwohl der Mangel an Nintendo-Titeln enttäuschend ist, stehen zahlreiche Alternativen zur Verfügung. Spiele wie Tunic bieten ein ähnlich süßes und abenteuerliches Erlebnis wie Zelda. Darüber hinaus bietet der ROG Ally die Möglichkeit, einige der besten PlayStation- und Xbox-Spiele zu spielen, da diese Plattformen PC-Kompatibilität übernommen haben.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Asus ROG Ally eine verlockende Alternative bietet, wenn Sie bisher mit dem Kauf einer Nintendo Switch zurückgehalten haben. Mit überlegenen Spezifikationen und der Vielseitigkeit eines PC-Handhelds bietet es ein frisches Spielerlebnis und die Möglichkeit, auf eine größere Auswahl an Titeln zuzugreifen. Auch wenn die Anfangsinvestition höher sein kann, stellt sie sicher, dass Sie nicht in ein paar Monaten mit veralteter Hardware dastehen.