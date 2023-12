Apples Engagement im Kampf gegen HIV/AIDS wird durch neue Partnerschaft ausgeweitet

Apple stellt mit seiner jüngsten Partnerschaft weiterhin seine unerschütterliche Unterstützung für globale Gesundheitsinitiativen unter Beweis. Vom 28. November bis 8. Dezember arbeitet Apple mit dem Global Fund zusammen, um HIV/AIDS zu bekämpfen und das Leben von Millionen Menschen zu verbessern, die von dieser verheerenden Krankheit betroffen sind.

Im Rahmen dieser zeitlich begrenzten Initiative spendet Apple für jeden Einkauf, der mit Apple Pay auf Apple.com, über die Apple Store App oder in einem beliebigen Apple Store getätigt wird, 1 US-Dollar an den Global Fund. Durch die einfache Entscheidung, ihre Einkäufe mit Apple Pay zu tätigen, haben Kunden die Möglichkeit, zu diesem wichtigen Anliegen beizutragen.

Diese Zusammenarbeit baut auf Apples bestehendem Engagement für die globale Gesundheit durch die Erlöse aus dem Kauf von (PRODUCT)RED auf, von denen ein Teil bereits dem Global Fund zugute kommt. Die im Rahmen dieser Partnerschaft gesammelten Mittel werden weiterhin wichtige Gesundheitsprogramme unterstützen und zum laufenden Kampf gegen AIDS beitragen.

Im Laufe der Jahre hat Apple durch (PRODUCT)RED-Verkäufe maßgeblich dazu beigetragen, das Bewusstsein und die Mittel für den Global Fund zu steigern. Mit über einer Viertelmilliarde Dollar, die in 17 Jahren gesammelt wurden, hat diese Finanzierung erhebliche Auswirkungen auf lebenswichtige Gesundheitsdienste in Afrika südlich der Sahara. Diese Ressourcen kamen insbesondere ländlichen Gemeinden, schwangeren Frauen und bedürftigen Familien zugute.

Apples Engagement im Kampf gegen AIDS geht weit über diese Partnerschaft hinaus, da das Unternehmen das ganze Jahr über aktiv mit Kunden interagiert. Über seine Retail Stores und den App Store ermutigt Apple Kunden, sich im Kampf gegen AIDS zu engagieren. Durch die Wahl von (RED)-Produkten leisten Kunden einen direkten Beitrag zum Global Fund und helfen, Leben zu retten.

Apple ist sich bewusst, dass individuelle Entscheidungen eine enorme Macht bei der Bewältigung globaler Herausforderungen wie HIV/AIDS haben. Diese Initiative unterstreicht die potenzielle Auswirkung von Verbraucherentscheidungen darauf, einen positiven Unterschied in der Welt zu bewirken. Obwohl das Projekt auf eine maximale Spende von 1 Million US-Dollar begrenzt ist, bleibt Apples langjähriges Engagement für die Sache unerschütterlich.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Wie kann ich an Apples Initiative zur Bekämpfung von HIV/AIDS teilnehmen?

Sie können an der Initiative von Apple teilnehmen, indem Sie Einkäufe mit Apple Pay auf Apple.com, über die Apple Store App oder in einem beliebigen Apple Store tätigen. Für jeden im angegebenen Zeitraum getätigten Kauf spendet Apple 1 US-Dollar an The Global Fund.

2. Wie unterstützt die Partnerschaft von Apple mit The Global Fund den Kampf gegen AIDS?

Die im Rahmen dieser Partnerschaft gesammelten Mittel werden wichtige Gesundheitsprogramme unterstützen und zum laufenden Kampf gegen AIDS beitragen. Der Global Fund nutzt diese Ressourcen, um lebenswichtige Gesundheitsdienste bereitzustellen, insbesondere in Afrika südlich der Sahara, die ländlichen Gemeinden, schwangeren Frauen und Familien zugute kommen.

3. Beteiligt sich Apple an anderen Initiativen zur Bekämpfung von AIDS?

Ja, Apple engagiert sich das ganze Jahr über aktiv im Kampf gegen AIDS. Sie binden Kunden über ihre Einzelhandelsgeschäfte und den App Store sowie über mitarbeitergesteuerte Programme ein. Durch die Wahl von (RED)-Produkten können Kunden direkt zum Globalen Fonds beitragen und wichtige Gesundheitsprogramme unterstützen.

4. Wie viel hat Apple durch (PRODUCT)RED-Verkäufe für den Global Fund gesammelt?

Im Laufe von 17 Jahren hat Apple durch (PRODUCT)RED-Verkäufe über eine Viertelmilliarde Dollar für den Global Fund gesammelt. Diese Mittel hatten erhebliche Auswirkungen auf die Bereitstellung von Gesundheitsdiensten in Afrika südlich der Sahara, insbesondere für gefährdete Bevölkerungsgruppen.