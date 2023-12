Donald Trump prognostiziert eine Einwanderungsreform und einen Fokus auf Energie am „ersten Tag“ und bestreitet Behauptungen über Autoritarismus

By

In einem kürzlichen Interview mit Fox News legte der frühere Präsident Donald Trump seine Pläne für seinen ersten Tag nach seiner Rückkehr im Amt dar, falls er 2024 wiedergewählt würde. Entgegen den Behauptungen des Autoritarismus betonte Trump, dass sich sein Handeln auf den „ersten Tag“ konzentrieren werde zur Einwanderungsreform und zur Förderung der Energieunabhängigkeit.

Trumps Äußerungen erfolgten als Reaktion auf Fragen zu seinen angeblich autoritären Tendenzen. Er witzelte scherzhaft: „Ich werde ein Diktator sein, aber nur am ‚ersten Tag‘.“ Anschließend erläuterte er seine Pläne und erklärte, dass seine unmittelbaren Prioritäten die Schließung der Grenze und die Förderung von Bohrinitiativen seien.

Behauptungen, er werde über seinen ersten Tag im Amt hinaus als Diktator agieren, wies Trump jedoch vehement zurück. Er weigerte sich, seine früheren Vergeltungsversprechen gegen politische Gegner zu besprechen, einschließlich möglicher Ermittlungen gegen Präsident Joe Biden und andere, die ihn kritisiert haben. Trump betonte, dass er nicht die Absicht habe, eine autoritäre Kontrolle über das Land auszuüben.

Kritiker, darunter auch seine Gegner in beiden Parteien, haben Trump als ernsthafte Bedrohung für die Demokratie dargestellt. Die Wahlkampfmanagerin von Präsident Biden, Julie Chavez Rodriguez, sagte: „Donald Trump hat uns genau gesagt, was er tun wird, wenn er wiedergewählt wird, und heute Abend sagte er, dass er vom ersten Tag an ein Diktator sein wird.“ Die Amerikaner sollten ihm glauben.“ Allerdings argumentieren Trumps Unterstützer, dass diese Vorwürfe unbegründet und politisch motiviert seien.

Trotz der anhaltenden Debatte über seine politischen Ambitionen und seinen Führungsstil bleibt Trump ein Spitzenkandidat für die Nominierung der Republikanischen Partei im Jahr 2024. Seine Anhänger sind durch sein Versprechen, Einwanderungsreformen durchzuführen und der Förderung der Energieunabhängigkeit Priorität einzuräumen, motiviert.

Trump nutzte während des Interviews auch die Gelegenheit, Präsident Biden zu kritisieren und stellte seine Fähigkeit in Frage, sich aufgrund seines Alters die Nominierung der Demokraten zu sichern. Trump meinte: „Ich persönlich glaube nicht, dass er es schafft.“ Die Zukunft der Demokratischen Partei wird jedoch letztendlich von den Wählern bei den kommenden Wahlen bestimmt.

Je näher die Wahl 2024 rückt, desto klarer wird, dass die Frage des Autoritarismus und die Zukunft der amerikanischen Demokratie im Vordergrund der Debatte stehen werden. Trumps Gegner warnen vor den Gefahren einer Wiederwahl, während seine Anhänger seine Politik als notwendig für die Sicherheit und den Wohlstand des Landes ansehen. Nur die Zeit wird zeigen, wie diese konkurrierenden Narrative das Ergebnis der Wahl beeinflussen werden.