Hat Walmart so etwas wie Prime?

In der Welt des Online-Shoppings ist Amazon Prime zum Synonym für Komfort und Vorteile geworden. Angesichts des schnellen Versands, der exklusiven Angebote und des Zugangs zu Streaming-Diensten ist es kein Wunder, dass viele Kunden zu Prime-Mitgliedern strömen. Aber was ist mit Walmart? Hat der Einzelhandelsriese ein ähnliches Angebot, um mit Amazon Prime zu konkurrieren? Lass es uns herausfinden.

Walmart+: Ein Hauptkonkurrent?

Walmart hat im September 2020 seinen eigenen Abonnementdienst namens Walmart+ eingeführt. Obwohl dieser darauf abzielt, ein ähnliches Erlebnis wie Amazon Prime zu bieten, gibt es einige wesentliche Unterschiede. Walmart+ bietet unbegrenzte kostenlose Lieferung für berechtigte Artikel aus Geschäften, Kraftstoffrabatte und den Komfort von Scan & Go in ausgewählten Geschäften. Streaming-Dienste wie Amazon Prime Video oder Musik-Streaming sind jedoch nicht enthalten.

FAQ:

1. Wie viel kostet Walmart+?

Die Walmart+-Mitgliedschaft kostet 12.95 US-Dollar pro Monat oder 98 US-Dollar pro Jahr und ist damit etwas günstiger als die Jahresgebühr von Amazon Prime von 119 US-Dollar.

2. Ist Walmart+ überall verfügbar?

Walmart+ ist in den USA verfügbar, die Verfügbarkeit bestimmter Funktionen kann jedoch je nach Standort variieren.

3. Was sind die Vorteile von Walmart+?

Walmart+ bietet unbegrenzte kostenlose Lieferung für berechtigte Artikel, Kraftstoffrabatte an teilnehmenden Tankstellen und den Komfort von Scan & Go für den Einkauf im Geschäft.

4. Kann ich meine Walmart+-Mitgliedschaft kündigen?

Ja, Sie können Ihre Walmart+-Mitgliedschaft jederzeit kündigen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Mitgliedsbeiträge nicht erstattungsfähig sind.

Fazit:

Walmart+ bietet zwar einige Vergünstigungen, die mit Amazon Prime mithalten können, mangelt es aber an Streaming-Diensten. Wenn Sie in erster Linie auf schnellen Versand und Vorteile im Ladengeschäft Wert legen, könnte Walmart+ eine geeignete Alternative sein. Wenn Sie jedoch an einem umfassenderen Paket inklusive Streaming-Unterhaltung interessiert sind, bleibt Amazon Prime die erste Wahl. Letztendlich hängt die Entscheidung zwischen beiden von Ihren persönlichen Vorlieben und Bedürfnissen ab.