Verhindert die Gürtelrose-Impfung, dass Sie eine Gürtelrose bekommen?

Gürtelrose, auch Herpes Zoster genannt, ist eine schmerzhafte Virusinfektion, die durch das Varicella-Zoster-Virus verursacht wird, das gleiche Virus, das Windpocken verursacht. Betroffen sind typischerweise ältere Erwachsene und Personen mit geschwächtem Immunsystem. Die gute Nachricht ist, dass es einen Impfstoff zur Vorbeugung von Gürtelrose gibt. Aber garantiert dieser einen vollständigen Schutz? Lassen Sie uns dieser Frage nachgehen und die Fakten untersuchen.

Der als Zostavax bekannte Gürtelrose-Impfstoff wird seit seiner Zulassung durch die Food and Drug Administration (FDA) im Jahr 2006 häufig eingesetzt. Im Jahr 2017 wurde jedoch ein wirksamerer Impfstoff namens Shingrix eingeführt, der heute die bevorzugte Wahl zur Vorbeugung von Gürtelrose ist . Beide Impfstoffe wirken, indem sie die Reaktion des Immunsystems auf das Varicella-Zoster-Virus verstärken.

Obwohl die Gürtelrose-Impfung das Risiko, an Gürtelrose zu erkranken, deutlich reduziert, bietet sie keine vollständige Immunität. Nach Angaben der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ist der Shingrix-Impfstoff zu etwa 90 % wirksam bei der Vorbeugung von Gürtelrose. Das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit einer Infektion auch dann gering ist, wenn Sie geimpft sind. Wenn Sie jedoch nach einer Impfung eine Gürtelrose bekommen, sind die Symptome in der Regel milder und die Krankheitsdauer kürzer.

FAQ:

F: Wer sollte sich gegen Gürtelrose impfen lassen?

A: Die CDC empfiehlt, dass Erwachsene ab 50 Jahren den Shingrix-Impfstoff erhalten, unabhängig davon, ob sie schon einmal Gürtelrose hatten oder den vorherigen Impfstoff, Zostavax, erhalten haben.

F: Wie viele Dosen des Impfstoffs sind erforderlich?

A: Der Shingrix-Impfstoff wird in zwei Dosen verabreicht, wobei die zweite Dosis 2 bis 6 Monate nach der ersten Dosis verabreicht wird.

F: Gibt es irgendwelche Nebenwirkungen?

A: Wie jeder Impfstoff kann auch der Gürtelrose-Impfstoff Nebenwirkungen verursachen, darunter Schmerzen an der Injektionsstelle, Muskelschmerzen, Müdigkeit und Kopfschmerzen. Diese Nebenwirkungen sind normalerweise mild und vorübergehend.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Gürtelrose-Impfung zwar keinen vollständigen Schutz vor Gürtelrose garantiert, sie jedoch sehr wirksam bei der Verringerung des Risikos einer Infektion ist. Eine Impfung wird Personen ab 50 Jahren dringend empfohlen, um die Schwere und Dauer der Gürtelrose-Symptome zu minimieren. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, um festzustellen, ob die Gürtelrose-Impfung für Sie geeignet ist.