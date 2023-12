Hilft Physiotherapie bei Sehnenentzündungen?

By

Titel: Aufklärung der Rolle der Physiotherapie bei der Genesung von Sehnenentzündungen

Einführung:

Sehnenentzündung, eine häufige Erkrankung, die durch Entzündungen und Reizungen der Sehnen gekennzeichnet ist, kann eine schmerzhafte und kräftezehrende Erkrankung sein. Obwohl verschiedene Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, hat sich die Physiotherapie als beliebte Wahl für die Behandlung und Genesung einer Sehnenentzündung herausgestellt. In diesem Artikel befassen wir uns mit der Wirksamkeit der Physiotherapie bei der Behandlung von Sehnenscheidenentzündungen, untersuchen ihre Vorteile und Techniken und beantworten häufig gestellte Fragen.

Sehnenentzündung verstehen:

Unter Tendinitis versteht man die Entzündung einer Sehne, also des faserigen Gewebes, das die Muskeln mit den Knochen verbindet. Es entsteht häufig durch wiederholte Bewegungen, Überbeanspruchung oder plötzliche Verletzungen. Zu den häufigsten von Sehnenentzündungen betroffenen Bereichen gehören Schulter, Ellenbogen, Handgelenk, Hüfte, Knie und Knöchel. Zu den Symptomen können Schmerzen, Schwellungen, Druckempfindlichkeit und eingeschränkte Bewegungsfreiheit gehören.

Die Rolle der Physiotherapie:

Physiotherapie spielt eine entscheidende Rolle bei der Behandlung und Genesung einer Sehnenentzündung. Der Schwerpunkt liegt auf der Schmerzlinderung, der Förderung der Heilung, der Wiederherstellung der Beweglichkeit und der Vorbeugung zukünftiger Verletzungen. Ein erfahrener Physiotherapeut erstellt einen individuellen Behandlungsplan, der auf die spezifischen Bedürfnisse des Patienten zugeschnitten ist und dabei Faktoren wie die betroffene Sehne, die Schwere der Symptome und individuelle Ziele berücksichtigt.

Vorteile der Physiotherapie bei Sehnenentzündungen:

1. Schmerzlinderung: Bei der Physiotherapie werden verschiedene Techniken wie manuelle Therapie, therapeutische Übungen und Modalitäten wie Ultraschall oder Elektrostimulation eingesetzt, um Schmerzen und Beschwerden im Zusammenhang mit Sehnenentzündungen zu lindern.

2. Fördert die Heilung: Durch gezielte Übungen und Dehnübungen trägt die Physiotherapie dazu bei, die Durchblutung, Sauerstoffversorgung und Nährstoffversorgung der betroffenen Sehne zu verbessern und so den Heilungsprozess zu erleichtern.

3. Stellt die Bewegungsfreiheit wieder her: Eine Sehnenentzündung kann die Beweglichkeit der Gelenke einschränken. Bei der Physiotherapie werden Dehn- und Kräftigungsübungen eingesetzt, um die Flexibilität und Bewegungsfreiheit wiederherzustellen und es den Patienten zu ermöglichen, ihre normalen Aktivitäten wieder aufzunehmen.

4. Korrigiert Haltung und Mechanik: Physiotherapeuten beurteilen und behandeln alle zugrunde liegenden Haltungs- oder biomechanischen Probleme, die zu einer Sehnenentzündung beitragen können. Durch die Korrektur dieser Ungleichgewichte tragen sie dazu bei, künftige Wiederholungen zu verhindern.

5. Aufklärung und Prävention: Physiotherapeuten unterrichten Patienten über die richtige Körpermechanik, Ergonomie und Techniken, um eine weitere Belastung der Sehnen zu verhindern. Dieses Wissen versetzt den Einzelnen in die Lage, fundierte Entscheidungen zu treffen und das Risiko zukünftiger Sehnenentzündungsepisoden zu verringern.

Häufig gestellte Fragen (FAQ):

F1: Wie lange dauert es, bis die Physiotherapie bei einer Sehnenentzündung Ergebnisse zeigt?

A1: Die Dauer der Physiotherapie variiert je nach Schweregrad der Sehnenentzündung, individueller Heilungsfähigkeit und Einhaltung des Behandlungsplans. Normalerweise sind Verbesserungen innerhalb weniger Wochen zu beobachten, eine vollständige Genesung kann jedoch mehrere Monate dauern.

F2: Kann eine Sehnenentzündung allein mit physikalischer Therapie behandelt werden, oder sind andere Eingriffe erforderlich?

A2: Physiotherapie ist oft als alleinige Behandlung einer Sehnenentzündung wirksam. In schweren Fällen können jedoch zusätzliche Eingriffe wie Medikamente, Kortikosteroid-Injektionen oder eine Operation erforderlich sein. Ein medizinisches Fachpersonal kann Sie auf der Grundlage Ihrer spezifischen Erkrankung beraten.

F3: Ist Physiotherapie für Patienten mit Sehnenentzündung schmerzhaft?

A3: Physiotherapie zielt darauf ab, Schmerzen zu lindern und nicht zu verschlimmern. Bei bestimmten Übungen oder manuellen Therapietechniken können zwar gewisse Beschwerden auftreten, diese sollten jedoch nicht übermäßig sein. Die Kommunikation mit Ihrem Physiotherapeuten ist entscheidend, um Ihren Komfort und Ihre Sicherheit während der gesamten Behandlung zu gewährleisten.

F4: Kann ich mich weiterhin körperlich betätigen, während ich mich einer Physiotherapie gegen Sehnenentzündung unterziehe?

A4: Abhängig von der Schwere Ihrer Sehnenentzündung kann Ihr Physiotherapeut Ihnen raten, bestimmte Aktivitäten, die die Erkrankung verschlimmern, zu ändern oder vorübergehend zu vermeiden. Sie werden Sie bei geeigneten Übungen und Aktivitäten anleiten, die die Heilung fördern, ohne die betroffene Sehne zusätzlich zu belasten.

Fazit:

Physiotherapie hat sich als wertvolles Instrument bei der Behandlung und Genesung von Sehnenentzündungen erwiesen. Durch die Behandlung von Schmerzen, die Förderung der Heilung, die Wiederherstellung der Mobilität und die Aufklärung der Patienten über Prävention spielen Physiotherapeuten eine entscheidende Rolle dabei, Menschen dabei zu helfen, ihre Lebensqualität wiederzugewinnen. Wenn bei Ihnen Symptome einer Sehnenentzündung auftreten, wenden Sie sich an einen Arzt, der Sie über den am besten geeigneten Behandlungsplan beraten kann, zu dem auch Physiotherapie gehören kann. Denken Sie daran, dass eine frühzeitige Intervention und proaktive Rehabilitation die Ergebnisse deutlich verbessern und Langzeitkomplikationen verhindern können.