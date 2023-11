5 unverzichtbare Smartphones für Diwali-Shopping

By

Diwali, das Lichterfest, steht vor der Tür. In Indien ist es Tradition, zu diesem besonderen Anlass Geschenke mit geliebten Menschen auszutauschen. Wenn Sie Ihren Familienmitgliedern oder sogar Ihrem Freund oder Ihrer Freundin ein Geschenk machen möchten, finden Sie hier einige der neuesten Mobiltelefone, die für Sie in Frage kommen. Diese Smartphones eignen sich nicht nur hervorragend als Geschenk, sondern verfügen auch über beeindruckende Funktionen, die mit Sicherheit ein Hit sind.

1. Apple iPhone 15: Apple hat im September die iPhone 15-Serie auf den Markt gebracht. Sie können den besonderen Menschen in Ihrem Leben das iPhone 15 schenken, das ab einem Preis von 79,900 INR erhältlich ist. Dieses Smartphone wird mit einem USB-Typ-C-Ladegerät, einer 48-MP-Hauptkamera und einem A16-Chip geliefert. Mit Bankangeboten können Sie es für etwa 75,000 INR bekommen.

2. iPhone 14 Plus: Wenn Sie ein Smartphone mit großem Display und leistungsstarkem Akku suchen, ist das iPhone 14 Plus bei Flipkart für 63,999 INR erhältlich. Inhaber einer SBI-Kreditkarte können einen Rabatt von 1,000 INR in Anspruch nehmen. Es verfügt über einen A15-Chip und eine duale 12+12-MP-Kamera.

3. OnePlus 9: Wenn Sie ein aktuelles faltbares Telefon verschenken möchten, bietet OnePlus eine tolle Option. Das neue OnePlus 9 verfügt über ein Dreifachkamera-Setup, das atemberaubende Fotos aufnimmt. Der Preis beträgt INR 1,39,999.

4. Samsung Galaxy Z Flip 5: Dieses Smartphone ist für 99,999 INR erhältlich. Es verfügt über ein kompaktes, faltbares Design, ein großes Cover-Display, einen Flaggschiff-Snapdragon 8 Gen 2 SoC und eine IPX8-Wasserbeständigkeitsklasse.

5. Pixel 8: Sie können auch die neueste Pixel-Kategorie von Google verschenken. Das Pixel 8 Pro bietet eine noch bessere Kameraqualität als das iPhone. In Indien kostet das Pixel 8 ab 75,999 INR.

Diese Telefone sind nicht die einzigen verfügbaren Optionen. Sie können auch darüber nachdenken, das Nothing Phone 2, das iQOO 11, das Xiaomi 13 Pro oder andere Smartphones zu verschenken, die derzeit während der Feiertags- und Diwali-Verkäufe auf verschiedenen E-Commerce-Websites erhältlich sind. Profitieren Sie in dieser festlichen Jahreszeit von den attraktiven Rabatten auf Smartphones.

FAQ:

F: Welche Smartphones kann man am besten zu Diwali verschenken?

A: Einige der besten Smartphones, die man für Diwali-Geschenke in Betracht ziehen sollte, sind das Apple iPhone 15, das iPhone 14 Plus, das OnePlus 9, das Samsung Galaxy Z Flip 5 und das Google Pixel 8.

F: Was sind die herausragenden Funktionen des iPhone 15?

A: Das iPhone 15 wird mit einem USB-Typ-C-Ladegerät, einer 48-MP-Hauptkamera und einem A16-Chip geliefert.

F: Wie hoch ist der Einstiegspreis für das iPhone 14 Plus?

A: Das iPhone 14 Plus ist ab INR 63,999 erhältlich.

F: Gibt es auf die im Artikel erwähnten Smartphones Rabatte?

A: Ja, einige Angebote und Rabatte sind auf ausgewählten Smartphones verfügbar, z. B. Bankangebote oder bestimmte Kreditkartenrabatte.