Neue Game Studios glänzen bei den TIGA Awards 2023

Der britische Handelsverband TIGA veranstaltete kürzlich seine jährliche Preisverleihung und würdigte herausragende Leistungen in der Gaming-Branche. Die diesjährigen Auszeichnungen stellten die Innovation und Kreativität aufstrebender Spielestudios zur Schau und hoben deren Beiträge zur sich ständig weiterentwickelnden Spielelandschaft hervor.

Als Sieger aus der Zeremonie gingen die Dlala Studios hervor, die für ihre fesselnde Kreation Disney Illusion Island die prestigeträchtige Auszeichnung „Spiel des Jahres“ erhielten. Dieses bezaubernde Spiel sicherte sich nicht nur die höchste Auszeichnung, sondern sicherte sich auch den Titel „Bestes Social Game“ und fesselte die Spieler mit seinem fesselnden Gameplay und der fesselnden Handlung.

Ustwo Games ging als weiterer bemerkenswerter Gewinner hervor und erhielt Anerkennung in zwei Kategorien. Mit ihrem zum Nachdenken anregenden Spiel Desta: The Memories Between gewann Ustwo Games nicht nur den Diversity Award, sondern erhielt auch die Auszeichnung „Creativity in Games“. Desta: The Memories Between taucht in neue Dimensionen des Geschichtenerzählens ein und bietet Spielern ein frisches und fesselndes Spielerlebnis.

Sumo Digital, ein bekanntes Studio, das für seine außergewöhnliche Handwerkskunst bekannt ist, sicherte sich die Auszeichnung „Best Large Studio“, ein Beweis für sein Engagement und sein Talent. Darüber hinaus wurde ihnen die Ehre zuteil, der erste Preisträger der neuen Kategorie „Best Talent Development Initiative“ zu sein. Das Engagement von Sumo Digital, Talente zu fördern und das Wachstum innerhalb der Branche zu fördern, hat wohlverdiente Anerkennung gefunden.

Bei den TIGA Awards 2023 wurden zwei neue Kategorien eingeführt, um herausragende Leistungen in verschiedenen Bereichen zu würdigen. Playground Games gewann den Commitment to Workplace Wellbeing Award und unterstreicht damit ihr Engagement für die Förderung eines positiven Arbeitsumfelds. Unterdessen wurden Rocksteady Studios für ihre nachhaltigen und verantwortungsvollen Praktiken mit dem Commitment to ESG Award ausgezeichnet.

Die Anerkennung erstreckte sich über die Studios hinaus auf bemerkenswerte Personen, die bedeutende Beiträge zur Spielebranche geleistet haben. Die Personalleiterin von Playground Games, Geraldine Cross, erhielt den Outstanding Individual Award und würdigte damit ihre außergewöhnliche Führung und ihren Beitrag zum Erfolg des Unternehmens. John Tearle, CEO von Flix Interactive, wurde mit dem Outstanding Leadership Award ausgezeichnet, der seinen visionären Ansatz bei der Spieleentwicklung würdigt.

Die Zeremonie der TIGA Awards 2023 war ein voller Erfolg: Mehr als 350 Teilnehmer versammelten sich im prestigeträchtigen Troxy London. Die diesjährigen Gewinner repräsentieren eine neue Welle von Talenten und Innovationen in der Gaming-Branche, die Grenzen sprengt und Spieler weltweit in ihren Bann zieht.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

1. Was sind die TIGA Awards?

Die TIGA Awards sind eine jährliche Veranstaltung, die herausragende Leistungen und Innovationen in der Gaming-Branche im Vereinigten Königreich würdigt.

2. Welches Spiel wurde bei den TIGA Awards 2023 als Spiel des Jahres ausgezeichnet?

Disney Illusion Island, entwickelt von Dlala Studios, wurde bei den TIGA Awards 2023 zum Spiel des Jahres gekürt.

3. Welches Studio hat den Preis für das beste kleine Studio gewonnen?

Der Preis für das beste kleine Studio ging an Dlala Studios für ihre bemerkenswerten Beiträge zur Spielebranche.

4. Wer hat den Creativity in Games Award gewonnen?

Ustwo Games wurde für ihre fesselnde Kreation Desta: The Memories Between mit dem Creativity in Games Award ausgezeichnet.

5. Welches Studio hat sich die Auszeichnung „Best Talent Development Initiative“ gesichert?

Sumo Digital wurde der erste Empfänger der Auszeichnung „Best Talent Development Initiative“ bei den TIGA Awards 2023 und unterstreicht damit sein Engagement für die Förderung von Talenten in der Gaming-Branche.