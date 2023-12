Marvel Studios erleiden mit „The Marvels“ einen Rückschlag

By

Marvel Studios, bekannt für seine Reihe von Kassenerfolgen, kämpft nun mit der ersten großen Enttäuschung seit 15 Jahren. Der neueste Film der Reihe, „The Marvels“, blieb hinsichtlich der Einspielergebnisse hinter den Erwartungen zurück, was einen deutlichen Kontrast zu den bisherigen Erfolgen des Studios darstellt. Obwohl der Film bereits seit über einem Monat in den Kinos läuft, dürfte er der Film mit den niedrigsten Einspielzahlen im gesamten Marvel Cinematic Universe werden, da er im Inland die 100-Millionen-Dollar-Marke nicht übersteigt und weltweit kaum 200 Millionen Dollar erreicht.

Die Reaktion von Marvel und Disney auf diesen Rückschlag war alles andere als ideal. Anstatt sich der Situation zu stellen, hat das Studio beschlossen, die Berichterstattung über internationale Einspielergebnisse für „The Marvels“ einzustellen. Dieser Schritt ist eine Enttäuschung für die Fans, die erwartet hatten, dass das Studio einen proaktiveren Ansatz verfolgen würde, um die schlechte Leistung des Films anzugehen.

Auch die Marketingstrategie für The Marvels zeigte einige fragwürdige Entscheidungen. Vor der Veröffentlichung wurde die Werbekampagne verlagert, um Captain Marvel stark hervorzuheben, wobei Filmmaterial aus ihren Szenen in „Avengers: Endgame“ eine prominente Rolle spielte. Darüber hinaus machte das Studio den beispiellosen Fehler, einen Cameo-Auftritt von Tessa Thompsons „Valkyrie“ in einem Trailer vor der Veröffentlichung zu verraten. Diese Fehltritte verstärkten nur die wachsenden Bedenken hinsichtlich der Rezeption des Films.

Anstatt von alternativen Vertriebskanälen wie Streaming zu profitieren, scheinen Marvel und Disney ihre Bemühungen zur Rettung von The Marvels aufgegeben zu haben. Es ist eine verpasste Gelegenheit, die positiven Aspekte des Films nicht hervorzuheben, beispielsweise die positive Resonanz derjenigen, die ihn gesehen haben. Mit der möglichen Veröffentlichung auf Disney+ und der Vernetzung des Marvel Cinematic Universe könnten die in „The Marvels“ dargestellten Ereignisse erhebliche Auswirkungen auf zukünftige Handlungsstränge haben.

Für Marvel Studios ist es wichtig, aus dieser Erfahrung zu lernen und zukünftige Projekte mit einem neuen Gespür für Marketing und strategische Planung anzugehen. Die Marvels mögen gestolpert sein, aber das schmälert nicht den immensen Erfolg, den das Studio im Laufe der Jahre erzielt hat.